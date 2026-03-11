Quando si gioca Fenerbahce Istanbul-Scandicci, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tv

Dopo il confronto d’andata in programma questa sera al Pala BigMat di Firenze, Scandicci sarà chiamata a fare visita al Fenerbahce Istanbul per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Il risultato dell’andata casalinga delineerà lo scenario in vista del secondo atto del confronto che promuove alla Final Four della massima competizione europea e definirà il riscontro di cui le meneghine avranno bisogno per entrare tra le magnifiche quattro del Vecchio Continente.

L’appuntamento è per giovedì 19 marzo (ore 15.00 italiane) nella fornace del Burhan Felek Salonu, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Eczacibasi Istanbul e Developres Resovia. A trascinare il sestetto di coach Marco Gaspari saranno soprattutto l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin, mentre dall’altra parte della rete spiccano la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto turco Melissa Vargas e la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Fenerbahce Istanbul-Scandicci, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canale dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

QUANDO SI GIOCA FENERBAHCE-SCANDICCI, RITORNO CHAMPIONS LEAGUE

Giovedì 19 marzo

Ore 15.00 Fenerbahce Istanbul vs Savino Del Bene Scandicci

PROGRAMMA FENERBAHCE-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky (canale dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.