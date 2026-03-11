Quando si gioca Conegliano-Zeren Spor Ankara, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tv

Dopo il confronto d’andata in programma questa sera nella capitale turca, Milano ospiterà lo Zeren Spor Ankara nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Il risultato dell’andata in trasferta delineerà lo scenario in vista del secondo atto del confronto che promuove alla Final Four della massima competizione europea e definirà il riscontro di cui la corazzata veneta avrà bisogno per entrare tra le magnifiche quattro del Vecchio Continente.

L’appuntamento è per mercoledì 18 marzo (ore 20.30) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Milano e VakifBank Istanbul. A guidare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, la regista Joanna Wolosz, la centrale Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Zeren Spor Ankara, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canale dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA CONEGLIANO-ANKARA, RITORNO CHAMPIONS LEAGUE

Mercoledì 18 marzo

Ore 20.30 A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs Zeren Spor Ankara

PROGRAMMA CONEGLIANO-ANKARA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky (canale dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.