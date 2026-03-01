Sport in tv oggi (domenica 1° marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 1° marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con corse di un giorno e corse a tappe, la MotoGP con il GP in programma a Buriram, e tanto altro ancora.

Tre le principali corse di ciclismo su strada che si disputeranno oggi: quinta ed ultima frazione per il Giro di Sardegna, da Nuoto ad Olbia, mentre per le gare di un giorno protagoniste la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, da Kortrijk a Kuurne, e la Faun Drome Classic, con partenza ed arrivo ad Étoile-sur-Rhône.

Si terranno in serata tre finali di tennis: per il WTA 250 di Austin l’ultimo atto vedrà andare in scena un derby statunitense tra Taylor Townsend e Peyton Stearns, poi nell’ATP 250 di Santiago l’azzurro Luciano Darderi affronterà il tedesco Yannick Hanfmann, infine per il WTA 500 di Merida la polacca Magdalena Fręch attende la apagnola Cristina Bucsa.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 1° marzo

4.40-4.50 MotoGP, GP Thailandia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

5.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Nanto-Toyama: dual moguls maschili e femminili – Discovery Plus, HBO Max

6.00 Moto3, GP Thailandia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 11.05 TV8 HD, tv8.it

6.00 Tiro a segno, Europei 10 metri: 1a giornata – Finali su YouTube ESC Shooting

7.15 Moto2, GP Thailandia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.15 TV8 HD, tv8.it

8.30 Snowboard, Coppa del Mondo Krynica: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Slittino, Coppa del Mondo St. Moritz: singolo maschile, 1a manche – Discovery Plus, HBO Max

9.00 MotoGP, GP Thailandia: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

10.00 Atletica, Campionati Italiani indoor: 3a giornata – atleticaitaliana.tv, 16.00-17.50 Rai Sport HD e Rai Play

10.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Soldeu: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

10.15 Slittino, Coppa del Mondo St. Moritz: singolo maschile, 2a manche – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Zimbabwe-Sudafrica – ICC.TV

10.50 Ciclismo, Giro della Sardegna, 5a tappa – 13.40 Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max

11.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch Partenkirchen: superG maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

11.55 Ciclismo, Faun Drome Classic – 13.45 Discovery Plus, HBO Max

12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Kulm: qualificazioni FH HS235 maschile – Discovery Plus, HBO Max

12.25 Ciclismo, Kuurne-Bruxelles-Kuurne – 14.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, 15.00 Rai Play Sport1

12.30 Calcio, Serie A: Cremonese-Milan – DAZN, DAZN 1

12.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: skiathlon maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

12.30 Snowboard, Coppa del Mondo Krynica: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max

13.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Kulm: FH HS235 maschile – Discovery Plus, HBO Max

14.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: qualificazioni NH HS90 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: India-Indie Occidentali – ICC.TV

15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Atalanta – DAZN, DAZN 1

15.00 Volley, Supercoppa Italiana: finale, Verona-Perugia – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV

15.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: NH HS90 femminile – Discovery Plus, HBO Max

16.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Bergamo – VBTV

16.05 Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun: skiathlon femminile – Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max

17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Vallefoglia – VBTV, DAZN

18.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Chieri – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Derthona – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-San Martino di Lupari – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Torino-Lazio – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

19.00 Tennis, WTA 250 Austin: finale, Townsend-Stearns – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Juventus – DAZN, DAZN 1

23.30 Tennis, ATP 250 Santiago: finale, Darderi-Hanfmann – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

00.00 lunedì 2 marzo Tennis, WTA 500 Merida: finale, Bucsa-Frech – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

