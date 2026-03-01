LIVE Milano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: gara-1 dei playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-1. del playoff Scudetto di volley femminile tra Milano e Vallefoglia. Si accendono i riflettori sull’Allianz Cloud di Milano. Protagonista la Numia Vero Volley e la Megabox Ondulati del Savio che segna il primo atto della serie che si giocherà al meglio delle tre gare e le emozioni non mancheranno.

Un duello che sa di déjà-vu, ma con prospettive rinnovate. Come nella passata stagione, saranno ancora Numia Milano e Megabox Vallefoglia a contendersi l’accesso alla semifinale dei Play Off Scudetto. Dodici mesi fa l’incrocio arrivò ai quarti di finale e fu Milano a chiudere la serie in due gare; oggi il copione si ripresenta, determinato dal terzo posto conquistato in Regular Season dalla formazione guidata da Paola Egonu e dal sesto piazzamento delle marchigiane.

La stagione regolare ha già raccontato un equilibrio sostanziale: una vittoria per parte e identico punteggio, 3-1. All’andata, davanti al pubblico di casa, Milano si impose grazie anche alla solidità difensiva di Fersino. Al ritorno, alla Vitrifrigo Arena, fu invece la squadra di coach Pistola a prendersi l’intera posta, dimostrando di poter mettere in difficoltà le lombarde.

Per Gara 1 la Numia potrà contare su un organico al completo, compreso il pieno recupero della schiacciatrice Lanier. E soprattutto sulla sua leader: Egonu, miglior realizzatrice della Regular Season con 564 punti, riferimento offensivo e carisma al servizio del gruppo.

Dall’altra parte della rete, Vallefoglia si presenta con entusiasmo e consapevolezza. Il sesto posto finale – miglior risultato nella storia del club in Serie A – certifica la crescita delle Tigri, trascinate dalla capitana Sonia Candi, unica ex dell’incontro. Per il terzo anno consecutivo ai Play Off Scudetto, la Megabox proverà a sovvertire il pronostico e a rendere la strada di Milano tutt’altro che in discesa.

Il tutto avrà inizio a partire dalle ore 17:00.