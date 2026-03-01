Seguici su
LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Goggia cerca il riscatto, Brignone per stupire

Pubblicato

4 minuti fa

il

Sofia Goggia
Sofia Goggia / LaPresse

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo Super G di Soldeu, evento valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025/2026. Termina la settimana del circo bianco nel Principato di Andorra con la terza ed ultima gara in programma.

Dopo la discesa di venerdì, vinta da Corinne Suter, e dal Super G di ieri, in cui ha trionfato Emma Aicher, si rialza il sipario sulla pista di Soldeu per un nuovo appuntamento tra le porte larghe. Sono tante le atlete che vanno a caccia di un risultato importante per trovare fiducia in vista delle finali e per guadagnare punti per la classifica di specialità.

Sofia Goggia e Federica Brignone cercano il riscatto dopo la prova di ieri e vanno a caccia del podio. Nel Super G di 24 ore fa la bergamasca ha chiuso in sesta posizione a 1.32 dalla testa e subendo una brutta battuta d’arresto per la classifica di specialità. L’azzurra è ancora in testa alla classifica ma il suo vantaggio su Alice Robinson è sceso a 20 punti.

Gara complicata per la campionessa olimpica che ha chiuso in quindicesima posizione dopo aver deciso di non fare la discesa a causa di ulteriori problemi fisici. Per l’Italia in gara anche Roberta Melesi, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Sara Allemand, Asja Zenere, Sara Thaler, Nicol e Nadia Delago

Il Super G di Soldeu inizierà alle 10.15 con la partenza del pettorale numero 1 di Corinne Suter. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

