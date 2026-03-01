LIVE Perugia-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Sir Safety Perugia e Rana Verona Volley, valida per la finalissima di Supercoppa Italiana 2026 che verrà disputata al Palatrieste, complesso sportivo che ha ospitato anche le due semifinali che hanno dato inizio a queste splendide Final Four che stanno per concludersi, con i play off di Superlega, massimo campionato italiano di pallavolo maschile, che inizieranno nei prossimi giorni.

Perugia ha avuto accesso alla finale grazie alla vittoria in semifinale contro l’Itas Trentino di Riccardo Sbertoli e compagni, con gli umbri che hanno trionfato per 3-0 e con i netti parziali di 25-19, 25-2o e 25-20, con la squadra di Simone Giannelli che ha gestito l’ostico match nel migliore di modi essendo in verità già in partenza la favorita al titolo.

Per quanto riguarda Verona, che per la prima volta partecipa alla competizione, avrà a che fare con un ambiente nuovo visto che ovviamente sarà la prima volta anche per quanto riguarda il disputare la finale della Supercoppa Italiana. Per farlo, ha sconfitto per 3-1 la Lube Civitanova Marche e lo ha fatto con i parziali di 27-25, 30-28, 17-25 e 25-21.

Il match tra Perugia e Verona inizierà alle 15.00 e verrà disputato al già citato Palatrieste dell’omonima città italiana. Come detto, sono gli umbri ad essere favoriti per la vittoria ma, come sappiamo, le finali non hanno mai un pronostico ben preciso e tutto può accadere. Segui la partita, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!