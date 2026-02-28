Quando la MotoGP in tv, GP Thailandia 2026: orari warm-up e gara, programma 1° marzo, streaming

Domenica 1° marzo andrà in scena il GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà sfruttare al meglio la pole-position e. Nella Sprint Race di ieri il romagnolo ha deluso le aspettative, commettendo un errore grave per le sue ambizioni.

Andrà a caccia di rivincita “Bezz”, consapevole di avere a propria disposizione una moto molto competitiva che si adatta al suo stile di guida. Tuttavia, il centauro nostrano dovrà gestire i “bollenti spiriti” perché conquistare punti è troppo importante, specie se si vuol contendere la palma del migliore a uno come lo spagnolo Marc Marquez.

Asso iberico che è stato penalizzato dalla Direzione Gara nella Sprint, nel confronto con Pedro Acosta. Una condotta che, sinceramente, non sembrava meritare un intervento. Alla fine della fiera, l’alfiere della KTM ne ha saputo approfittare e Marc si è dovuto prendere la piazza d’onore. Vedremo cosa succederà quest’oggi e si spera che Francesco Bagnaia riesca a recuperare dalla tredicesima casella.

La domenica del GP di Thailandia sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 1° marzo (orari italiani)

Ore 4.40-4.50 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 6.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP THAILANDIA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Domenica 1° marzo (orari italiani)

Ore 11.05 Moto3, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 12.15 Moto2, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 14.00 MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro.