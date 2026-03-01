LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: azzurri per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Sci di fondo da Falun (SWE) che promette spettacolo con gli Skiathlon prima maschile e poi femminile!

Si conclude la tappa post Giochi olimpici e lo si fa con la gara che tanti odiano, ma che in Val di Fiemme ha assegnato i primi titoli a Cinque Cerchi. Sonoi stati vinti da Frida Karlsson e da Johannes Hoesflot Klaebo, in maniera disarmante in entrambi i casi. La prima ha seminato la connazionale Ebba Andersson nell’ultima tornata, il secondo ha sfruttato il terreno fertile della ‘salita Zorzi’ per imprimere quel passo insostenibile per tutto il circuito, eccezion fatta (forse, chissà) per qualche atleta russo.

Attenzione all’Italia, che vuole rifarsi dalla magra prestazione di ieri nella sprint a tecnica libera. Gli azzurri sono Elia Barp, Federico Pellegrino, Davide Graz, Martino Carollo e Simone Daprà, presente anche Mocellini per un allenamento agonistico. Tra le donne favorita d’obbligo Karlsson, attenzione allo squadrone svedese e a Weng, bi-medagliata olimpica. Caterina Ganz la donna da top 15 per l’Italia, presente anche Monsorno. Prosegue la disfida Coppa del Mondo tra Diggins e Ilar, svedese a 219 punti di distacco dall’americana.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE delle prove su 20 chilometri a tecnica mista, prima 10 chilometri in classico e poi 10 a skating, che prenderanno il via da Falun alle 12:30 con la prova in gonnella, mentre alle 16:05 ci sarà quella maschile: vi aspettiamo!