LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: scocca l’ora di Dosso, duello Dallavalle-Diaz

Buongiorno e benvenuti alla diretta live dei Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica: seconda e ultima giornata di gare al PalaCasali di Ancona, dove gli atleti si fronteggeranno a viso aperto in un evento che precede di tre settimane i Mondiali Indoor (previsti nel weekend del 20-22 marzo a Torun, Polonia).

La donna più attesa del giorno sarà Zaynab Dosso, che domenica scorsa è diventata la prima donna italiana a scendere sotto i sette secondi sui 60 metri: dopo il 6.99 corso a Torun, la velocista emiliana saprà migliorarsi ulteriormente? Appuntamento con le batteria alle ore 15.55, mentre la finale andrà in scena alle ore 17.30. Sul rettilineo maschile il favorito sembra essere Filippo Randazzo, che incrocerà Samuele Ceccarelli e Stephen Awuah Baffour, annunciato anche Lorenzo Simonelli.

Si preannuncia un confronto molto avvincente nel salto triplo, dove vedremo all’opera Andrea Dallavalle e Andy Diaz: l’argento mondiale all’aperto e il Campione del Mondo in sala apriranno la propria annata agonistica inseguendo una misura di rilievo. Nel salto in alto andranno seguiti Christian Falocchi e Marco Fassinotti, in programma anche il salto triplo femminile, il salto con l’asta femminile, i 400 e gli 800 metri per uomini e donne, i 3000 metri con Federico Riva sugli scudi.