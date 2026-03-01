LIVE Sci alpino, superG Garmisch 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni sfida Odermatt

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Garmisch-Partenkirchen, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La velocità maschile torna protagonista questo weekend in Germania. La storica Kandahar chiude il fine settimana sulle nevi tedesche con il SuperG. Giovanni Franzoni sfida nuovamente Marco Odermatt.

Marco Odermatt guida la classifica di specialità con 425 punti e 158 punti di vantaggio sull’austriaco Kriechmayr, secondo a 267. L’elvetico ha preso il largo in classifica grazie ad un’impressionante continuità di rendimento: il suo peggior piazzamento nelle gare disputate fin qui è stato il quarto posto.

L’esito dei sei SuperG fin qui disputati testimonia con efficacia l’equilibrio di una specialità in cui, elvetico a parte, sono in tanti a poter vincere. Da seguire con interesse la prova di Franjo von Allmen capace di laurearsi campione olimpico sulla Stelvio dopo aver conquistato tre podi nel corso dell’annata. Cinque vincitori diversi in sei gare creano la giusta attesa per capire chi riuscirà ad avere la meglio.

Giovanni Franzoni ha confermato il suo status di atleta di vertice nel panorama internazionale della velocità con il quarto posto nella discesa di ieri. L’azzurro è pronto a lanciarsi nuovamente in pista in una disciplina che lo ha visto brillante vincitore sulla leggendaria Lauberhorn. Dominik Paris, dopo il nono posto in libera, proverà a rilanciare su una pista congeniale alle proprie caratteristiche. Proveranno a stupire anche Mattia Casse e Christof Innerhofer.

La gara scatterà alle 11.15 con la partenza del primo atleta.