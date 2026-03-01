LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: Jonathan Milan ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Kuurne-Bruxelles-Kuuerne 2026. La corsa fiamminga giunge alle 78esima edizione con il ritorno del grande spettacolo sul pavè che fungerà da primo vero e proprio test stagionale per gli interpreti delle classiche di un giorno sulle pietre del nord Europa. 194.9 km in cui si susseguiranno 5 tratti di pavè e ben 13 muri, tutti concentrati nei primi tre quarti della corsa. Appuntamento alle 12.10 con il via ufficiale.

Partenza fissata ancora una volta a Kortrijk con i 13 muri distribuiti nella prima metà di gara. Percorso che sembra disegnato nuovamente per gli sprinter resistenti, ma non mancheranno gli attacchi da lontano. Dopo circa 65 chilometri inizierà un tratto che potrebbe indirizzare la corsa. Due tratti in pavè seguiti dal Bossenaarstraat (1.3 km al 5.6% di pendenza media), dal Berg Ten Houte (1.1 al 6.2% e punte al 13%) e La Houppe (1.9 km al 4.8% e punte in doppia cifta). A margine di un breve tratto di pianura si proseguirà poi con tre muri che offriranno pendenze massime oltre il 15%, con le asperità vere e proprie che termineranno a 59.5 km dall’arrivo. Da quel momento il tracciato sarà interamente pianeggiante con alcuni tratti di pavè a movimentare la corsa.

Il campione in carica Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) sarà l’uomo da battere e potrà contare sull’ausilio di un velocista del calibro di Kaden Groves. Il belga tuttavia non appare in forma smagliante al contrario di Jonathan Milan. Lo sprinter italiano della Lidl – Trek ha già conquistato 5 successi tra AlUla Tour e UAE Tour ed è reduce dal sesto posto colto nella passata edizione. Tra i velocisti iscritti occhi puntati anche su Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) e Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe). Potranno inserirsi nella lotta anche Arnaud De Lie (Lotto-Intermarchè), Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe).

La Kuurne-Bruxelles-Kuurne, storica semiclassica fiamminga, inizierà alle 12.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!