LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: si parte alle 9.00, Bezzecchi sfida l’Invencible Armada

8.46 Il tracciato di Buriram, costruito fra il 2013 e il 2014, è spartano e semplice. Curiosamente, il lay-out è una sorta di copia di quello di Spielberg, senza tuttavia i caratteristici saliscendi dell’autodromo austriaco

8.45 I vincitori del GP di Thailandia:

2018 – MARQUEZ Marc (Honda)

2019 – MARQUEZ Marc (Honda)

2022 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

8.42 La griglia di partenza:

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Raul Fernandez (Aprilia)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Joan Mir (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Francesco Bagnaia (Ducati)

14. Luca Marini (Honda)

15. Diogo Moreira (Honda)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Maverick Vinales (KTM)

18. Jack Miller (Yamaha)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Enea Bastianini (KTM)

21. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

22. Michel Pirro (Ducati)

8.40 Si parte alle 9.00.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara del GP di Thailandia 2026 di MotoGP.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del primo GP stagionale della MotoGP, in programma a Buriram, in Thailandia, valevole per il Motomondiale 2026: saranno 26 i giri della gara della classe regina, che scatterà a partire dalle ore 9.00 italiane.

Partirà in pole Marco Bezzecchi (Aprilia), mentre con lui in prima fila ci saranno Marc Marquez (Ducati) e Raul Fernandez, mentre un altro italiano, Fabio Di Giannantonio (Ducati), aprirà la seconda fila. In terza fila Franco Morbidelli (Ducati), nono, mentre saranno in quinta fila Francesco Bagnaia (Ducati), 13°, e Luca Marini (Honda).

Dopo la Sprint di ieri in classifica generale guida Pedro Acosta (KTM) con 12 punti, davanti a Marc Marquez (Ducati), secondo con 9, e Raul Fernandez (Aprilia), terzo con 7. Ottava posizione per Fabio Di Giannantonio (Ducati) con 2, nona per Francesco Bagnaia (Ducati) con 1.

La gara lunga della MotoGP in programma a Buriram, in Thailandia, valevole per il Motomondiale 2026, prenderà il via alle ore 9.00 italiane: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 8.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!