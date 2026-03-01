CiclismoLive CiclismoLive SportStrada
LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si chiude con un arrivo in volata?
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa del Giro di Sardegna 2026. La corsa a tappe sarda si chiude con una frazione di 177,3 chilometri con partenza a Nuoro ed arrivo posto in quel di Olbia.
Il percorso prevede una prima parta molto dura con una partenza in leggera salita fino al Valico di Su Pradu (18.1 km al 2.1% di pendenza media). Terminata l’unica ascesa ufficiale di questa tappa i corridori affronteranno una lunga discesa che porterà fino al cinquantesimo chilometro. Da quel momento in poi sarà un continuo sali e scendi con diversi strappi che potrebbero essere teatri di attacchi.
La configurazione di questa tappa lascia presupporre un arrivo in volata. La Soudal Quick Step proverà a controllare la corsa per difendere la leadership di Filippo Zana ed in caso di arrivo in gruppetto potrà cercare di piazzare una nuova zampata, magari con Gianmarco Garofoli. In una possibile volata proverà ad essere protagonista Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe rookies) che ha già ottenuto una vittoria ed un secondo posto in questa settimana.
La partenza ufficiale della quinta tappa del Giro di Sardegna è prevista per le 10.50 da Nuoro. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento a partire dalle 14.00 circa con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione. Buon divertimento!