Verona-Perugia, quando si gioca la finale di Supercoppa Italiana volley: programma, orario, tv, streaming

Perugia e Verona si affronteranno nella finale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile, che si giocherà domenica 1° marzo (ore 15.00) a Trieste. Le prime due classificate al termine della regular season di Superlega si incroceranno nell’atto conclusivo che metterà in palio il secondo trofeo della stagione: da una parte i Campioni del Mondo, capaci di strapazzare Trento con un secco 3-0; dall’altra i detentori della Coppa Italia, ha hanno regolato Civitanova per 3-1.

I Block Devils partiranno con i favori del pronostico dopo aver regolato la compagine veneta in campionato e andranno a caccia della quarta apoteosi consecutiva in questa manifestazione (sarebbe la settima della propria storia), mentre la Rana avrà la possibilità di battagliare per il titolo per la prima volta e dunque proverà a piazzare subito il colpaccio ad effetto. Al termine di questo confronto, entrambe le squadre si tufferanno nei playoff scudetto, dove potrebbero incrociarsi nella serie conclusiva.

Perugia sarà guidata in cabina di regia da Simone Giannelli e punterà sulle prestazioni offensive del bomber Wassim Ben Tara e degli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk, con Roberto Russo e Federico Crosato al centro. Verona si affiderà agli attaccanti di razza Noumory Keita e Darlan Souza sotto la regia di Micah Christenson, sfruttando anche il buon lavoro del martello Francesco Sani (o di Rok Mozic), dei centrali Lorenzo Cortesia e Aleksandar Nedeljkovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Verona, finale della Supercoppa Italiana di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VERONA-PERUGIA, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Domenica 1° marzo

Ore 15.00 Rana Verona vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA VERONA-PERUGIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.