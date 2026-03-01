LIVE Conegliano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: iniziano i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Conegliano e UYBA Busto Arsizio, primo match valevole per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 femminile di pallavolo. Da questo momento non si scherzerà più, ogni punto varrà doppio e ogni errore potrebbe costare a carissimo prezzo.

Quale sarà il programma della giornata? La prima sfida tra Conegliano e Busto Arsizio si giocherà alle ore 17.00 e metterà di fronte la formazione veneta, dominatrice della stagione, contro le lombarde che sono state in grado di centrare l’ottava posizione della classifica generale, guadagnandosi l’approdo alla post-season.

Inutile sottolineare come Conegliano sia la grande favorita sia per questa Gara-1, sia per la serie in generale, senza dimenticare il titolo. Conegliano, dopotutto, ha chiuso la stagione regolare con 25 vittorie in 26 turni disputati con 76 set vinti e appena 17 persi. Dall’altra parte, invece, Busto Arsizio ha messo a segno 29 punti in 26 turni con 9 successi e 17 sconfitte. Il computo set parla di 43 vinti e 57 persi.

Gara-1 tra Conegliano e UYBA Busto Arsizio Volley prenderà il via alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei playoff della Serie A1 di volley femminile. Buon divertimento!