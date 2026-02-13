Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 13 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 13 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe, il basket con l’Eurolega, la F1, con i Test di Sakhir, e tanto altro ancora.
Ricca la giornata del tennis: Errani/Paolini sono in semifinale a Doha in doppio ed affronteranno Hsieh/Ostapenko, con la lettone che sarà chiamata ad un doppio impegno essendo ancora in corsa anche in singolare, mentre Bolelli/Vavassori sono ai quarti a Rotterdam ed affronteranno Gille/Verbeek, infine Luciano Darderi è ai quarti a Buenos Aires ed affronterà Pedro Martinez.
Prosegue la Coppa del Mondo T20 di cricket: in programma altri tre match dopo la storica vittoria dell’Italia giunta nella giornata di ieri sul Nepal. Andranno in scena quest’oggi Australia-Zimbabwe, Canada-Emirati Arabi Uniti e Paesi Bassi-Stati Uniti: fermo, dunque, il girone dell’Italia.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 13 febbraio
6.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Australia-Zimbabwe – ICC.TV
8.00 F1, Test ufficiali Sakhir: 3a giornata – dalle 13.00 alle 17.00 su Sky Sport F1, Sky Go, NOW, skysport.it, YouTube Sky Sport F1, dalle 16.00 alle 17.00 anche su Sky Sport Uno
9.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Canada-Emirati Arabi Uniti – ICC.TV
11.00 Tennis, ATP 500 Rotterdam: quarti di finale (1° match alle 11.00 Bolelli/Vavassori-Gille/Verbeek) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, dalle 17.00 alle 18.45 anche su Sky Sport Uno
11.45 Ciclismo, Vuelta a Murcia: 1a tappa – 14.00 Discovery Plus, 14.30 Eurosport 2 e DAZN
11.53 Ciclismo, Tour de la Provence 1a tappa – 14.00 Discovery Plus
13.30 Tennis, WTA 1000 Doha: semifinali (1° match non prima delle 17.30 Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko) – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, dalle 17.00 alle 18.45 anche su Sky Sport Uno
13.35 Ciclismo femminile, Setmana Ciclista Valenciana: 2a tappa – YouTube RD3 EVENTOS DEPORTIVOS
14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Paesi Bassi-Stati Uniti – ICC.TV
17.00 Tennis, ATP 250 Buenos Aires: quarti di finale (4° match dalle 17.00 non prima delle 24.00 Darderi-Martinez) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, dalle 17.00 alle 18.45 anche su Sky Sport Uno
19.00 Tennis, ATP 500 Dallas: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, dalle 17.00 alle 18.45 anche su Sky Sport Uno
20.30 Basket, Eurolega: Milano-Dubai – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Serie A: Pisa-Milan – DAZN, DAZN 1
20.45 Rugby, Sei Nazioni Under 20: Irlanda-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
