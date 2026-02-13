LIVE Olimpia Milano-Dubai 9-12, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: match equilibrato già a metà primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13-14 Giocata spettacolare di Quinn Ellis.

11-14 Uso perfetto del perno di Caboclo.

11-12 Assist di Ellis, canestro di Booker: ancora -1 Milano.

9-12 Kabengele alza la parabola.

9-10 Marko Guduric dal pitturato per tenere Milano in scia a metà primo quarto.

7-10 Canestro facile di Filip Petrusev per il +3 Dubai.

7-8 Palleggio, arresto e tiro di Ellis per il -1 Olimpia.

5-8 Bacon attacca la linea di fondo.

5-6 Virata ben eseguita da Zach LeDay.

3-6 Petrusev da due per il mini-parziale Dubai.

3-4 A bersaglio Kabengele (ex Reyer Venezia).

3-2 Marko Guduric! Tripla, anche l’Olimpia trova il primo canestro.

0-2 Wright IV con l’appoggio per sbloccare il punteggio.

Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti!

Minuto di silenzio in memoria di David Federman, co-proprietario del Maccabi Tel Aviv scomparso questa settimana.

Questi gli Starting five scelti dai due coach: Ellis Guduric LeDay Shields Booker (Olimpia Milano); Wright IV Bacon Anderson Kabengele Petrusev (Dubai)

20:25 Squadre che hanno completato il riscaldamento, con la palla a due che verrà alzata tra cinque minuti in un Allianz Cloud completamente sold out.

20:22 Coach Poeta, attraverso il sito della società meneghina, ha presentato così la sfida odierna: “Affrontiamo una squadra molto forte e molto profonda, che con il rientro di Musa e Caboclo è sicuramente un contender per i playoff, come ha dimostrato di recente battendo Real Madrid ed Olympiacos. Siamo consapevoli dell’importanza della partita ma credo che già da tempo sia sempre così, quindi ci giocheremo le nostre carte fino in fondo e con questa mentalità andremo in campo per prolungare questo momento positivo, davanti al nostro pubblico che ci aiuterà a superare le difficoltà determinate dalle assenze.”

20:19 Dubai Basketball – tra le cui fila gioca anche un ex di turno come Awudu Abass – arriva da una striscia positiva come l’Olimpia, avendo vinto le ultime due partite disputate in Eurolega. 13-14 è lo score della squadra degli Emirati Arabi Uniti, che si affida alle fiammate dell’ex Real Madrid Muza e ai punti pesanti di Filip Petrusev.

20:16 Coach ‘Peppe’ Poeta punterà ancora sui suoi uomini migliori come Marko Guduric – match-winner contro l’ASVEL Villeurbanne – e Zach LeDay, con Shavon Shields e Armoni Brooks a dare supporto.

20:13 Sfida quasi chiave per l’accesso alla post-season per i meneghini, che arrivano al match odierno da tre vittorie consecutive che gli hanno consentito di issarsi all’undicesimo posto con 14-13 di record.

20:10 Buonasera a tutti, amiche e amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Olimpia Milano-Dubai, ventottesima giornata dell’Eurolega di basket 2026!

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Dubai, Eurolega basket 2025-2026. I meneghini vogliono allungare la striscia positiva per non perdere terreno dalle squadre che la precedono in uno scontro diretto.

L’EA7 Emporio Armani è reduce da tre successi consecutivi rispettivamente contro Partizan Belgrado (85-79), Baskonia Vitoria-Gasteiz (109-89) e ASVEL Villeurbanne (76-77) che mantengono i biancorossi all’undicesimo posto con 14-13 di record. Serviranno ancora i punti pesanti di Marko Guduric e Zach LeDay, con Quinn Ellis a dettare i ritmi di gioco e Armoni Brooks sempre pronto ad armare il braccio.

Dubai Basketball vuole provare a confermare il successo dell’andata (99-92 dTs), con la squadra degli Emirati Arabi Uniti che ha piazzato due vittorie in fila nelle ultime uscite in Eurolega contro Real Madrid (93-85) e Olympiacos Pireo (108-98) per rilanciarsi in classifica al dodicesimo posto con 13-14 di score. Fari puntati sull’ex Real Madrid Dzanan Musa e su Filip Petrusev, con Dwayne Bacon e McKinley Wright IV a dare man forte.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Allianz Cloud di Milano alle ore 20:30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Dubai, Eurolega basket 2025-2026!