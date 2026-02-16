Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 16 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 16 febbraio, comincia l’ultima settimana dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Al di fuori della rassegna a cinque cerchi, il mondo dello sport va avanti con una serie di eventi interessanti anche per i colori azzurri. Grande attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner, che fa il suo debutto nell’ATP di Doha sfidando il ceco Tomas Machac.
Tennis italiano che verrà rappresentato anche da Elisabetta Cocciaretto, impegnata nel primo turno del WTA 1000 di Dubai contro la britannica Emma Raducanu. Prosegue il cammino dell’Italia nella Coppa del Mondo T20 (specialità a cinque cerchi) con la sfida all’Inghilterra, mentre per quanto riguarda il ciclismo andrà in scena la frazione inaugurale dell’UAE Tour.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 16 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 16 febbraio
8.00 Tennis, WTA Dubai: primo turno (4° match sul Court 2, non prima delle 12.00, Elisabetta Cocciaretto-Emma Raducanu) – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.25); live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
9.05 Sport invernali, Olimpiadi Milano Cortina 2026: tredicesima giornata – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.25 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle competizioni; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 fino al termine delle competizioni; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max). CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
10.10 Ciclismo, UAE Tour: prima tappa – Dalle ore 11.50 in diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN
10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Italia-Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su SkyGo, Now e ICC.TV
11.30 Tennis, ATP Doha: primo turno (3° match sul centrale, non prima delle 17.30 Jannik Sinner-Tomas Machac) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.25); live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
13.30 Ciclismo: Clasica Jaen – Dalle ore 15.30 in diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN
19.00 Tennis, ATP Delray Beach: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.25); live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
20.30 Tennis, ATP Rio de Janeiro: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
20.30 Calcio, FA Cup: Macclesfield-Brentford – Diretta streaming su DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Lecce – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.00 Calcio, Liga: Girona-Barcellona – Diretta streaming su DAZN
