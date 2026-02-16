LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Baumgartner outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle prime due batterie del bob a 2, con ventisei coppie che si giocheranno fin da subito delle posizioni importanti per poi sperare, nella giornata di domani, di giocarsi le medaglie che contano, dalla terza alla prima posizione per bronzo, argento e oro.

L’Italia, ovviamente, sarà rappresentata da Patrick Baumgartner il quale sarà accompagnato dal frenatore Robert Mircea: la coppia azzurra sarà la nona a scendere in pista con la speranza di fare bene per iscriversi all’inseguimento del podio da veri e propri outsider. Nel corso dei test in vista della gara di oggi, il nostro Patrick ha fatto abbastanza bene e, per lui, la medaglia non è solo un miraggio: tuttavia, sarà importante partire bene per sperare nell’impresa nella terza e nella quarta batteria.

I favoriti, ovviamente, saranno i tedeschi, con Johannes Lochner che sarà accompagnato da Georg Fleischhauer e con Francesco Friedrich accompagnato da Alexander Schuller. Pericolosa, per il podio, è anche la coppia statunitense composta da Frankie Del Duca e dal frenatore Joshua Williamson.

La prima batteria del bob a 2 inizierà alle 10.00, con la seconda che invece prenderà il suo avvio alle 11.57. Baumgartner vuole essere l’outsider della competizione e noi faremo il tifo per lui: segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!