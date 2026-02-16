LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan a caccia della prima maglia di leader

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa dell’UAE Tour 2026, la Madinat Zayed Majlis-Liwa Palace di 144 chilometri. Si apre un’intensa settimana di gare con una frazione che sembra destinata alle ruote veloci. Occasione propizia per Jonathan Milan, a caccia del successo e della prima maglia di leader della generale.

La grande novità dell’edizione di quest’anno è rappresentata dall’assenza di Tadej Pogacar. Il vincitore dello scorso anno ha infatti deciso di apportare una piccola modifica all’abituale calendario delle ultime stagioni e continuerà a lavorare per perfezionare la sua preparazione in vista dell’esordio stagionale previsto il prossimo 7 Marzo alle Strade Bianche. Non parteciperà neanche il danese Jonas Vingegaard, che era invece atteso in un primo momento.

Non manca però la presenza di nomi altisonanti in grado di garantire il necessario spettacolo alla corsa emiratina. Il duello per la conquista del successo finale sembra restringersi a due nomi: il messicano Isaac Del Toro e il belga Remco Evenepoel. Il corridore della UAE, spalleggiato dal prezioso apporto di Adam Yates, cercherà di raccogliere il testimone del suo capitano e di riuscire a battere il fuoriclasse della Red Bull, letteralmente scatenato in questo avvio di stagione.

La tappa odierna non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica e sembra un tracciato disegnato per la conclusione a ranghi compatti. Tra i più autorevoli candidati alla conquista del successo di giornata e alla prima maglia di leader della classifica generale non può non figurare Jonathan Milan della Lidl-Trek. Proveranno a frenare le ambizioni del friulano i connazionali Daniel Skerl della Bahrain-Victorious, Alberto Dainese della Soudal Quick-Step e Matteo Malucelli della XDS Astana Team, il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates-XRG, gli olandesi Fabio Jakobsen e Casper van Uden della Team Picnic PostNL.

Vedremo chi conquisterà il successo di giornata e che tipo di conformazione assumerà la classifica. La tappa partirà alle ore 10:10 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la prima frazione dell’UAE Tour 2026 per non perderti neanche un istante della corsa. Buon divertimento!