LIVE Freestyle, Big Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli cerca l’impresa dopo l’infortunio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale del Big Air di ski freestyle ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Dopo i due giorni dedicati alle qualificazioni, al Livigno Snow Park-Big Air è giunto il momento di assegnare le prime medaglie di questa specialità, quelle relative alla finale femminile.

L’Italia potrà contare su due alfieri in questa finale: sia Flora Tabanelli che Maria Gasslitter hanno terminato le qualificazioni nelle prime dodici posizioni, centrando l’accesso alla finalissima, che mette in palio le medaglie olimpiche, rispettivamente con il sesto ed il decimo risultato.

Gli occhi di tutti gli appassionati, italiani e non, sono rivolti su Tabanelli. Flora è la campionessa del mondo in carica di questa gara, ma ha dovuto saltare quasi tutta la stagione di Coppa del Mondo a causa di un infortunio rimediato a novembre.

Il miglior punteggio nelle qualificazioni porta la firma della canadese Megan Oldham, già bronzo a Milano Cortina nello slopestyle, che ha chiuso con 171.75. La nordamericana ha preceduto Ailing Gu e Mathilde Gremaud le quali hanno totalizzato 170.75 e 169.00 punti.

La finale del big air dello ski freestyle femminile è prevista per le 19.30. Le atlete si esibiranno seguendo l’ordine inverso della classifica delle qualificazioni partendo da Anouk Andraska. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione. Buon divertimento!