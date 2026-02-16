LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: Polonia in zona medaglia dopo 3 salti su 6

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:04 Si riparte da Mizernykh, che atterra a 122.5 metri. Adesso condizioni oltremodo penalizzanti.

Italia che deve recuperare 5.6 punti dagli USA per la top 8 e la terza serie.

20:01 Ringrazia Hoerl, che non sfrutta il match point atterrando a 124 metri. Margine dell’Austria di 13.4 dalla Polonia.

ELIMIMATA LA SLOVENIA! Eccolo il Lanisek pasticcione, appena 124 metri per lui. Sloveni che non vinceranno questa gara!

20:00 Si riscatta Nikaido Ren atterrando a 131 metri e portando di nuovo il Giappone in quota! A meno 3.7 punti dalla Polonia.

19:59 Atterra a 123.5 metri Wellinger e affossa nuovamente la Germania, confermandosi ‘zavorra’ per i tedeschi in questa gara. Tedeschi eliminati. Condizioni difficili adesso, per carità.

19:58 Stessa misura di Wasek per Forfang, Norvegia che non guadagna sulla Polonia.

19:57 Attenzione perché Pawel Wasek atterra a 129.5 metri con condizioni difficili, si è salvato il polacco. Ora la Norvegia!

19.56 Antti Aalto riporta la Finlandia vicina all’Italia, con 7 decimi di margine.

19:55 Trunz non fa meglio di Bresadola ma Svizzera che mantiene 4.1 punti sugli USA.

19.54 Ancora male Chervet, Francia che sarà dietro all’Italia.

19:53 Molto bene Bickner e USA che saltano via l’Italia con 5.6 punti di margine.

19:52 Si ferma a 128 metri Bresadola, un salto non negativo comunque. Andrà pesato con le nostre concorrenti dirette.

19:51 Vassilyev apre la seconda serie con un salto da 124 metri.

INIZIATA LA SECONDA SERIE!

19:43 Seconda serie che inizierà alle ore 19:50. Ne resteranno solo 8!

19:40 Classifica dopo la prima serie:

1 – Austria (AUT) – 291.2

2 – Slovenia (SLO) – 280.9 (-10.3)

3 – Poland (POL) – 274.5 (-16.7)

4 – Germany (GER) – 273.3 (-17.9)

5 – Japan (JPN) – 272.3 (-18.9)

6 – Norway (NOR) – 267.9 (-23.3)

7 – Switzerland (SUI) – 267.5 (-23.7)

8 – Finland (FIN) – 258.9 (-32.3)

9 – Italy (ITA) – 255.8 (-35.4)

10 –United States of America (USA) – 255.5 (-35.7)

11 – Kazakhstan (KAZ) – 250.6 (-40.6)

12 – France (FRA) – 245.3 (-45.9)

19:38 Restano quindi solo 12 Nazioni.

19:37 Molto bravo Embacher, che atterra a 134 metri con le stesse condizioni di Prevc, atterraggio migliore. Ancora davanti con margine l’Austria, margine di 10.3 punti, due decimi in più di prima!

19:36 Vola Domen Prevc, fino a 134 metri con vento difficile. Può guadagnare qui la Slovenia, che però si mangia le mani per le condizioni trovate. Jolly per l’Austria?

19:35 Kobayashi atterra a 129 metri e verosimilmente chiama fuori il Giappone dalla corsa all’oro, se fosse questo oggi. Condizioni più complicate e distacco di 2.2 punti. Fattibile, ma serviva un Kobayashi DOC.

19:33 Gran salto di Raimund, 137 metri e Germania che si mette a -1.2 dalla Polonia.

19:32 Risponde Sundal, o almeno tenta di farlo con un 134 metri. Norvegia che perde dalla Polonia ed è a meno 6.6 punti.

19:31 Tomasiak atterra a 135.5 metri. Amici, qui c’è vento favorevole: se ne può approfittare!

19:30 La Giuria abbassa da 16 a 15.

19:29 Eh, qui si abbasserà la stanga: Kytosaho addirittura in zona HS. Finnici davanti di 3 punti all’Italia.

19:28 Condizioni migliorate: Deschwanden a 136.5 metri! Svizzera davanti con 11.7 punti sull’Italia.

19:27 Foubert riscatta Chervet, 134 metri e Francia che è adesso a 10.5 punti dall’Italia.

19:26 Molto bene anche Tate Frantz, stessa misura di Insam per lui: USA staccati di tre decimi da noi!

19:25 CEEENTOTRENTADUE E MEZZO PER ALEX INSAM! Italia che si mette davanti! Punti di margine: 5.2 sui kazaki!

19:24 Gran misura di Vagul, 127.5 metri. Non dovrebbero rappresentare un problema per l’Italia gli estoni.

19:23 Problemi per Kalinizhenko, Ucraina eliminata.

19:22 Attenzione, non bene il kazako Mizernykh! Kazaki attaccabili!

19:21 Cina davanti a tutti. Ricordiamo che solo le migliori 12 Nazioni partecipano alla seconda serie.

19:20 Di nuovo Romania in stanga di partenza, attendiamo il numero 4 di Mizernykh.

Italia per adesso ottava, che è l’obiettivo finale. Siamo a un punto dal Kazakhstan, va bene!

19:17 Jan Hoerl spacca in due la competizione, cosa ha fatto! Sono 137.5 metri e Austria davanti a tutti con 10.1 di margine.

LANISEK! Fa come Vittozzi, risorge! 131.5 metri per lo sloveno, che si mette davanti con 4.1 punti di margine su Polonia e Norvegia.

19:15 Bene senza spaccare la gara Nikaido Ren (131.5 metri). Giappone che è alla pari esattamente con la Polonia.

19:14 Misura di 127.5 metri per Wellinger, Germania che parte da un ritardo di 7.0 però difficilmente resterà in zona medaglia. Vento alle spalle sostenuto ora.

19:13 Deludente Forfang! Atterra a 130 metri e paga 5.9 punti dalla Polonia.

19:12 Pawel Wasek apre la lotta anche per le medaglie atterrando a 133.5 metri e mettendosi davanti con 9.2 punti sui kazaki.

19:11 Aalto porta la Finlandia a 9.8 punti di ritardo dal KAZ.

19:10 Svizzera in linea con l’Italia, poi avrà Deschwanden.

19:09 Molto male la Francia con Chervet, che con 121 metri è dietro di 20 punti all’Italia!

19:08 Bene, nulla più per i 129.5 metri Bickner, USA che possono piazzarsi nella top 8. Dietro a Bresadola di 3 punti l’americano.

19:07 Atterra a 131 metri puliti metri Giovanni Bresadola, Italia che parte con 1.2 punti di ritardo dal Kazakhstan, bene!

19:06 Aigro per l’Estonia avvicina il punto K ed è terzo, ora l’Italia.

19:05 Marusiak porta l’Ucraina al secondo posto virtuale con 10.5 punti di ritardo dei kazaki, che sono outsider per la top 8.

19:04 Atterra a 130.5 metri Vassilyev e si mette davanti a tutti.

19:03 Il turco Bedir atterra in ‘zona Cina’. Ora il Kazakhstan, outsider per la top 8.

19.02 Va davanti la Cina senza rubare l’occhio. Non dovrebbero esserci problemi a restare nella top 12 per gli italiani, che sperano di giocarsi la top8.

19:01 Ha saltato senza particolare successo il romeno Spulber, c’è vento alle spalle.

INIZIATA LA GARA!

18:55 Cinque minuti e si parte. Ricordiamo che saranno tre le serie di gara.

18:51 START LIST:

1 – Mihnea Alexandru Spulber (ROU)

2 – Song Qiwu (CHN)

3 – Muhammed Ali Bedir (TUR)

4 – Danil Vassilyev (KAZ)

5 – Yevhen Marusiak (UKR)

6 – Artti Aigro (EST)

7 – Giovanni Bresadola (ITA)

8 – Kevin Bickner (USA)

9 – Jules Chervet (FRA)

10 – Felix Trunz (SUI)

11 – Antti Aalto (FIN)

12 – Pawel Wasek (POL)

13 – Johann Andre Forfang (NOR)

14 – Andreas Wellinger (GER)

15 – Ren Nikaido (JPN)

16 – Anze Lanisek (SLO)

17 – Jan Hoerl (AUT)

18 – Daniel Andrei Cacina (ROU)

19 – Zhao Jiawen (CHN)

20 – Fatih Arda Ipcioglu (TUR)

21 – Ilya Mizernykh (KAZ)

22 – Vitaliy Kalinichenko (UKR)

23 – Kaimar Vagula (EST)

24 – Alex Insam (ITA)

25 – Tate Frantz (USA)

26 – Valentin Foubert (FRA)

27 – Gregor Deschwanden (SUI)

28 – Niko Kytosaho (FIN)

29 – Kacper Tomasiak (POL)

30 – Kristoffer Eriksen Sundal (NOR)

31 – Philipp Raimund (GER)

32 – Ryoyu Kobayashi (JPN)

33 – Domen Prevc (SLO)

34 – Stephan Embacher (AUT)

18:45 La Nazioni favorite sono Giappone, su tutte le altre, Austria e Slovenia con Norvegia subito attaccata, poi la Germania. L’Italia prova a piazzare Bresadola/Insam nell’ultima serie riservata alla top 8, così facendo realizzerebbe un piazzamnto di quel tipo in ogni disciplina a Milano Cortina 2026!

18:42 Le regole prevedono 6 salti, però al terzo solamente le prime 8 nazioni accederanno.

18:40 Tra circa 20′ inizia l’ultima gara di salto con gli sci da Predazzo.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a coppie maschile, definita Super Team che chiude il programma olimpico da Predazzo a Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il Salto con gli Sci.

Novità assoluta nel panorama del salto olimpico, questa gara promette di essere spettacolare ed incerta per ogni gradino del podio. Ci si aspetta che Giappone e Slovenia si giochino la medaglia d’oro, dopo quanto visto nelle prove individuali nei giorni trascorsi. Paese del sol levanti favorito, perché schiera Nikaido Ren, secondo sul Large Hill, a fianco di Ryoyu.

La Slovenia alla fine ha portato a casa un solo titolo individuale su due, quello di Domen Prevc, che oggi proverà a fregiarsi del terzo oro nella manifestazione a cinque cerchi imponendosi con il compagno Anze Lanisek. Lotta per il podio quantomai aperta, visto che c’è la Germania di Wellinger-Raimund, l’Austria di Hoerl ed Embacher piuttosto che la Norvegia che schiera Forfang e Sundal. L’Italia prova ad essere parte della seconda serie con Insam e Bresadola, sarà molto dura farcela.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prova a squadre maschile di salto con gli sci, che chiude il programma olimpico di Milano Cortina 2026. Si parte alle ore 19.00 con il primo round di salti, vi aspettiamo!