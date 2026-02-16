LIVE Monobob femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Nolte cerca la vittoria sulle americane, le azzurre non entrano nelle migliori venti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.56 La quarta e ultima manche del monobob a Milano Cortina inizierà alle 21.06, con la cronaca testuale che riprenderà alle 21.00. A dopo!

19.54 Andreutti chiude al ventiquattresimo posto, con De Silvestro che la precede di una sola posizione. Ultima e penultima posizione per le nostre azzurre. Termina cosi la terza manche.

19.52 Al terzo intermedio ha 4.15 secondi da recuperare, addirittura rischia di rovesciarsi. Nel giorno del suo compleanno, difficile che possa regalarsi l’ultima batteria.

19.50 Totale di 3:02.27 per Lin che supera De Silvestro ma non centra le prime venti posizioni. Sta per finire la terza manche, con la seconda azzurra Andreutti.

19.48 Neanche Kim ce la fa. La coreana chiude al ventunesimo posto con 4.10 secondi di svantaggio dalla vetta, ma fa comunque meglio della nostra De Silvestro che perde una posizione.

19.46 Niente da fare, non ce la fa Simona! Ventunesimo tempo provvisorio con un distacco di 4.25 secondi. La gara di De Silvestro finisce qui visto che non riuscirà ad entrare nelle prime venti.

19.45 Adesso tocca a De Silvestro! L’azzurra ha la possibilità di entrare nelle prime venti, ma ha bisogno di un grande tempo.

19.45 3.92 i secondi di ritardo, ventesima posizione per la bobbista slovacca.

19.44 Non la migliore delle partenze per Cernanska che al terzo intermedio si porta a 3.44 secondi di svantaggio dalla vetta.

19.42 Van Petegem al secondo intermedio ha poco meno di 3 secondi da recuperare.

19.40 Diciassettesimo posto provvisorio per la polacca Weiszewski che guida in maniera abbastanza sporca e termina la manche con un ritardo di 3.27 secondi.

19.38 Quattordicesimo posto per la cinese che chiude con un totale di 3:01.36.

19.37 Al secondo intermedio la cinese Huai ha 2.52 secondi di ritardo da Nolte.

19.35 Male Kalicki che finisce la sua manche con un ritardo di 3.47 secondi e al sedicesimo posto provvisorio. La tedesca è la prima bobbista a fare peggio della disastrosa Appiah.

19.33 Moore rischia di farsi anche male con un errore gravissimo: la giamaicana ha messo i pattini addirittura sul muretto. Quattordicesimo posto per una bobbista che ha fatto davvero delle follie, guidando davvero male. Ha comunque recuperato la posizione su Appiah, con un ritardo dalla vetta di 3.12 secondi.

19.30 Tredicesimo posto per Annen che recupera la posizione su Appiah con un totale finale di 3:01.03!

19.28 Undicesimo posto per Nicoll, con un distacco di 2.56 secondi dalla vetta.

19.26 Male Ying, che chiude all’undicesimo posto con 2.69 secondi di ritardo! Ovviamente supera Appiah, ma Boch recupera una posizione.

19.24 La francese Boch supera Appiah, e di tantissimo. La canadese rischia di scivolare ancora.

19.22 Quanti errori per Appiah, che chiude con 3.25 secondi di ritardo da Nolte e con il decimo tempo totale provvisorio, che probabilmente verrà migliorato dalle sue rivali.

19.20 Nono tempo per la danese che chiude con il tempo di 2:59.96!

19.19 Ritardo di 1.27 secondi per Voigt al secondo intermedio. Lo svantaggio potrebbe aumentare.

19.17 Sesto posto per Lotholz, che chiude con un ritardo di 1.34 secondi e un totale di 2:59.61.

19.16 La canadese Lotholz al secondo intermedio ha un distacco di 1.16 secondi dalla vetta.

19.15 Walker perde terreno e chiude al settimo posto provvisorio la terza manche, con un 1.53 secondi dal primo posto. Male l’australiana, esperta assoluta in questa disciplina.

19.13 Buckwitz supera Hasler e Love! La tedesca si piazza al quarto posto con un totale di 2:59.15 e un distacco di 88 centesimi dalla sua compagna di squadra.

19.12 Parte Buckwitz! La tedesca vuole recupera terreno su Love e Hasler.

19.10 Ottimo tempo per lei, nonostante qualche brutta conduzione soprattutto all’inizio della Eugenio Monti. Quarto posto per Love, che supera Hasler portandosi a 95 centesimi dalla vetta.

19.09 Aspettiamo il tempo di Love, che può recuperare qualche centesimo sulla svizzera.

19.07 Hasler costretta a fare un altro sport. La svizzera conclude la sua batteria con un distacco dalla vetta tedesca di 1.35 secondi, poco da fare per lei con le prime tre che vogliono gareggiare da sole.

19.05 ARBRUSTER PAREGGIA MEYERS! Incredibile, la statunitense pareggia il record della compagna di squadra e si avvicina a Nolte! 24 centesimi da Nolte!

19.04 ANCORA! DI NUOVO RECORD DI PISTA! La statunitense spinge tantissimo e trova una batteria da 59.08 recuperando parecchi centesimi che adesso ammontano a soli 15! La lotta all’oro si inizia subito a riscaldare!

19.03 Parte Meyers, e lo da con un distacco di 10 centesimi al primo intermedio! La statunitense vuole impensierire Nolte.

19.02 RECORD DI PISTA! Nolte si supera ancora, segna un 59.15 semplicemente da urlo e con un totale di 2:58.27 ritrova la testa della gara. Probabile che ci resti ancora almeno fino alla fine di questa batteria.

19.00 Parte la tedesca! Inizia la terza manche.

18.58 La prima a scendere sarà proprio Nolte, che deve difendere la prima posizione. Aspettiamo la sua partenza.

18.55 Importante far riferimento ad una regola molto importante del format della terza manche, alla quale stiamo per assistere: solo le prime venti in classifica avranno l’accesso alla quarta e ultima batteria, con le due azzurre che quindi sono a serio rischio eliminazione nonostante il forfait della già citata Beierl.

18.52 L’austriaca Beierl, che ieri ha chiuso le prime due manche al diciassettesimo posto, ha dato forfait abbandonando la competizione. In startlist le azzurre guadagnano una posizione con De Silvestro che partirà da ventunesima e Andreutti, sempre ultima, ma come ventiquattresima.

18.50 Le azzurre hanno terminato le prime due batterie nella parte bassa della classifica, con De Silvestro che al momento è ventiduesima e Andreutti venticinquesima, ultima.

18.47 La prima fuori dalle tre posizioni valide per le medaglie è la svizzera di Hasler che ha 47 centesimi da recuperare per entrare in zona bronzo.

18.45 Ad inseguire la tedesca ci sono due statunitensi, con Meyers Taylor che da seconda ha 22 centesimi di ritarto su Nolte, e Arbruster terza che invece deve ne deve recuperare 31.

18.42 La tedesca Nolte, che ha letteralmente dominato le prime due manche segnando il record della pista a 59.44 in prima batteria, vuole regalare alla Germania l’ennesima medaglia proveniente dalle slitte, e perchè no proprio l’oro.

18.40 Buonasera amici di OA Sport, tra venti minuti inizierà la terza manche del monobob sulla pista Eugenio Monti.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live delle ultime due batterie della gara di monobob, con le atlete che lotteranno fino all’ultimo centesimo per giocarsi le tre medaglie: quella di bronzo, d’argento e d’oro, con le favorite hanno già un ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici. Ricordiamo che, sulle venticinque atlete in gara, solo le prime venti della terza manche potranno gareggiare nella quarta.

A rischio eliminazione, quindi, ci sono le nostre azzurre Simona De Silvestro, ventiduesima al termina della seconda batteria, e Giada Andreutti, venticinquesima e, ovviamente, ultima. Le rappresentati italiane hanno un piede e mezzo fuori la quarta manche, ma faranno di tutto per centrare l’obiettivo minimo per qualsiasi atleta partecipante.

La grande favorita è la campionessa in carica: la tedesca Laura Nolte la quale ha dominato le prime due manche riuscendo a mettersi davanti alle due statunitensi Elana Meyers Taylor, seconda, e Kaillie Armbruster Humphries, terza. Ad inseguire il podio ci sono anche la svizzera Melanie Hasler e la terza statunitense nelle prime cinque posizioni Kaysha Love.

La terza batteria del monobob inizierà alle 19.00, con la quarta e ultima manche che invece partirà alle 21.06. Ci si gioca la storia sotto forma di medaglia, con l’Italia che vuole cercare di figurare nel miglior modo possibile. Segui l’evento in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport. Buon divertimento a tutti!