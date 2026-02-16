LIVE Pattinaggio artistico, Libero coppie Olimpiadi in DIRETTA: Conti-Macii per la rimonta nel libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di artistico dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Questa sera, sul ghiaccio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, va in scena il free program delle coppie di pattinaggio artistico, atto conclusivo di una gara che, dopo lo short, si è rivelata più incerta e combattuta che mai. La classifica è cortissima, le distanze ridotte al minimo e tutto lascia presagire un libero ad altissima tensione agonistica.

Per Sara Conti e Niccolò Macii la rincorsa al podio parte dall’ottava posizione. Il duo azzurro, punto di riferimento della Nazionale, ha pagato nel programma corto alcune sbavature distribuite lungo la prova, dettagli che in un contesto così livellato hanno avuto un peso specifico enorme. In una competizione dove quasi tutte le coppie sono racchiuse in pochi punti, non basta eseguire gli elementi previsti: serve precisione assoluta, qualità, fluidità e chiamate di livello elevate.

L’avvio era stato promettente: triplo twist di livello 4 ben eseguito e triplo loop lanciato solido e convincente. A complicare il quadro è stato il triplo salchow in parallelo, segnato da uno step-out che ha spezzato l’inerzia positiva. Da lì in avanti sono arrivati livelli più bassi del previsto nel sollevamento reverse lasso, nella spirale della morte, nella sequenza di passi e nella combinazione di trottole, elementi che hanno fatto scivolare il punteggio tecnico sotto le attese. Il totale di 71.70 (37.22 di tecnico, 34.48 di components) tiene comunque aperti i giochi: il terzo posto dista meno di due punti.

Davanti a tutti si sono issati i tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, impeccabili e unici tra i big a proporre uno short senza errori, volando a 80.01. Alle loro spalle i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava con 75.46, mentre la sorpresa è arrivata dal Canada con Lia Pereira e Trennt Michaud, terzi a 74.60 dopo aver riscritto il personale. In scia troviamo gli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko (73.87) e i campioni del mondo giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara, quinti a 73.11 dopo un errore nel sollevamento che ne ha frenato l’ascesa. Sesti i campioni olimpici cinesi Wenjing Sui e Cong Han (72.66), apparsi meno brillanti del solito. Subito dietro la coppia statunitense Ellie Kam e Danny O’Shea (71.87) e quindi Conti/Macii.

Ottima la prova anche di Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, decimi con 69.08, vicini al personale e pronti a giocarsi le proprie carte nel libero. Il free program, al via dalle 20:00, promette scintille: sette coppie racchiuse in poco più di tre punti, favorite costrette a inseguire e outsider galvanizzati. Serviranno sangue freddo, salti impeccabili e grande tenuta mentale. Le medaglie sono tutte da assegnare e il ghiaccio olimpico è pronto a emettere il suo verdetto.

