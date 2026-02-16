LIVE Short track, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: torna Arianna Fontana nei 1000, Confortola outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. L’anello di ghiaccio di Milano Cortina 2026 tornerà a illuminarsi per la quarta sessione di gare dello short track, una giornata che può indirizzare in maniera decisa il cammino azzurro nel torneo olimpico. Dopo le emozioni dei primi giorni, lo spettacolo dei pattini veloci entra sempre più nel vivo e l’Italia è chiamata a confermare quanto di positivo ha già mostrato davanti al proprio pubblico.

Grande attenzione sui 1000 metri femminili, che ripartono dai riscontri incoraggianti delle batterie. Il terzetto composto da Arianna Fontana, Elisa Confortola e Chiara Betti ha superato indenne il primo ostacolo, offrendo segnali importanti. Fontana e Confortola hanno conquistato il successo nelle rispettive heat, dimostrando brillantezza e gestione tattica, mentre Betti ha strappato il pass tra le migliori terze al termine di una prova complessa e ad altissimo tasso tecnico.

Particolarmente convincente la prestazione di Elisa Confortola, capace di cambiare ritmo nell’ultimo giro e di mettersi alle spalle rivali di spessore come l’americana Kristen Santos-Griswold e la cinese Yang Jingru. Autoritaria anche Arianna Fontana, già argento nei 500 metri, che ha controllato la propria batteria precedendo la canadese Florence Brunelle e scavando un solco netto sulle altre avversarie. Betti, invece, ha dovuto lottare in una serie durissima con la sudcoreana Choi Minjeong e la canadese Kim Boutin, riuscendo comunque a restare agganciata al treno delle migliori grazie al tempo.

Il livello resta altissimo: l’olandese Xandra Velzeboer appare la donna da battere, ma dietro di lei la corsa alle medaglie è apertissima e ogni dettaglio potrà fare la differenza tra podio ed esclusione. Si aprirà inoltre il capitolo dei 500 metri maschili, con Pietro Sighel deciso a riscattare un percorso individuale fin qui sfortunato. La squalifica nei 1000 e l’eliminazione nei 1500, maturata in seguito a un contatto evitabile, hanno lasciato l’amaro in bocca al trentino, pronto però a reagire sia nella distanza più breve sia come uomo chiave nelle semifinali della staffetta maschile, altro snodo cruciale della giornata.

Il programma prevede alle 11:00 i quarti dei 1000 femminili, alle 11:18 le batterie dei 500 uomini, alle 11:55 le semifinali dei 1000 donne, alle 12:04 le semifinali della staffetta maschile, quindi alle 12:36 la Finale B e alle 12:42 la Finale A dei 1000 metri femminili. Una mattinata intensa, che può regalare all’Italia nuove soddisfazioni olimpiche.

