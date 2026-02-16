LIVE Italia-Cina, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: vittoria d’obbligo per rimanere in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, sesto appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile. Gara da non fallire per il team Retornaz dopo i due KO consecutivi che hanno stoppato la rincorsa alle semifinali ed il successo scacciacrisi maturato contro la Cechia. Bisogna riprendere la marcia vincente tenendo vivo il sogno playoff. Si gioca come sempre nello storico Stadio Olimpico di Cortina con il primo end previsto alle 14.05.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella sono tornati alla vittoria contro il quartetto ceco a margine delle due sconfitte subite al cospetto di Germania e Norvegia. Azzurri che sono risaliti al quinto posto nel raggruppamento unico con 3 vittorie e due KO. Necessario sconfiggere gli asiatici per mettere un altro tassello nella corsa alle semifinali. Servirà una prestazione simile a quella offerta ieri contro i fanalini di coda del round robin. Un curling offensivo ed allo stesso tempo accorto limitando gli errori.

Cina ancora a caccia del primo successo in questa rassegna olimpica. Gli asiatici non hanno più nulla da chiedere dal torneo e proprio per questo potrebbero rivelarsi più pericolosi del previsto. Xu Xiaming (skip), Fei Xueqing (vice skip), Li Zhichao e Xu Jingtao proveranno a mettere i bastoni tra le ruote dei padroni di casa cercando il primo hurrà della manifestazione a cinque cerchi. Nell’ultimo incontro hanno ceduto per 6-3 al Canada dopo 9 end.

Italia-Cina, quinto appuntamento del round robin per gli azzurri nel torneo olimpico di curling maschile, inizierà alle 14.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’evento.