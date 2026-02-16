Live SportMilano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: Braathen per il bis, ultima occasione per Vinatzer
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Il programma e la startlist dello slalom maschile delle Olimpiadi
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione dei migliori 30 dalle 13.30.
I quattro azzurri al cancelletto di partenza della prima manche saranno Alex Vinatzer, che scatterà con il pettorale numero 14, Tommaso Sala, che prenderà il via con il 23, Tobias Kastlunger, che partirà con il 34, e Tommaso Saccardi, che scenderà con il 37.
Saranno al cancelletto di partenza della prima manche 96 atleti in rappresentanza di 70 Paesi: il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, dopo aver vinto il gigante, cerca il bis tra i pali stretti, ma dovrà fare attenzione anche all’elvetico Loic Meillard, al transalpino Clement Noel, ed ai norvegesi Atle Lie McGrath, Timon Haugan ed Henrik Kristoffersen.
Lo slalom maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via con la prima manche alle 10.00 (seconda run alle 13.30): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!