Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (16 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, lunedì 16 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno sei i titoli in palio, ovvero quelli dei 1000 metri femminili di short track, dello slalom maschile di sci alpino, del big air femminile di sci freestyle, del super team maschile di salto con gli sci, delle coppie d’artistico di pattinaggio e del monobob femminile.
Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, inoltre si terranno le semifinali del torneo di hockey ghiaccio femminile ed inizieranno le gare del bob a 2 maschile.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Lunedì 16 febbraio
9.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grade, salti di prova 7-8-9
9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna
10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche
10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche
11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale
11.17 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie
11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche
11.57 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali
12.06 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali
12.41 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B
12.47 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A
13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 1: Stati Uniti-Svezia
18.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, trial round
19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche
19.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, primo turno
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone
19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (prima manche)
19.43 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, secondo turno
19.53 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (seconda manche)
20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, free program
20.17 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (terza manche)
20.20 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, finale
21.06 BOB – Monobob femminile, quarta manche
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale 2: Canada-Svizzera
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.