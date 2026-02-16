LIVE Italia-USA 3-0, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: altra mano rubata delle azzurre!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.04 Guardia laterale di Anderson Heide in apertura di match.

20.02 Draw al centro della casa di Zardini Lacedelli. Stone che rimane un po’ troppo laterale.

QUINTO END

20.01 Errore di Peterson! Tenta la tripla la statunitense, ma il colpo è completamente sbagliato! Solo un sasso italiano a punto viene levato e il battente poi schizza fuori dalla casa. L’Italia si prende cosìn altri 2 punti e si porta sul 3-0!

19.59 Hit-roll di Costantini che leva il sasso avversario, ma che curva troppo verso destra e lascia aperta la possibilità di una tripla bocciata! Se Peterson riuscisse a fare questo colpo i punti USA sarebbero addirittura 4!

19.58 La bocciata di Tabitha Peterson è piene e il battente non rolla abbastanza dopo aver levato il “primo” sasso azzurro. La bocciata rimane singola, ma il punto provvisorio passa di mano.

19.56 Costantini piazza un draw sul bottone che si nasconde dietro una guardia. Il colpo è però un filo lungo e rimane lo spazio per una doppia bocciata.

19.55 Altro tentativo di doppia bocciata non riuscito di Thiesse. Stavolta la statunitense ci prova con un run ma ancora una volta leva un solo sasso. Sono due i punti azzurri per il momento.

19.54 Bocciata perfetta di Mathis. Colpito nella giusta porzione il sasso avversario al centro della casa che schizza via senza colpire le azzure stone presenti.

19.53 Il tentativo di doppia bocciata di Thiesse non è preciso. Se ne va solo uno dei due sassi azzurri al centro della casa. Il punto rimane azzurro!

19.52 Tentativo di freeze di Mathis che però è troppo lungo e diventa una specie di tapsi appoggia sul sasso italiano al centro. Sono addirittura tre i punti azzurri in casa ma c’è spazio per una doppia bocciata.

19.51 Eliminato il sasso italiano di guardia. Il battente lanciato da Tara Peterson rimane poi in casa per questioni di millimetri.

19.50 Altro draw centrale delle ragazze azzurre. Due punti italiani al momento, ma entrambi i sassi tricolore sono scoperti.

19.49 Si disinteressano del sasso italiano in casa le statunitensi che piazzano un draw laterale dietro le guardie. Il punto è però del quartetto tricolore.

19.48 Bocciata di Lo Deserto che leva il sasso avversario in casa. Il battente però schizza un po’ laterale e rimane visibile.

19.47 Infatti arriva subito la bocciata di Anderson Heide sulla stone italiana a punto.

19.46 Guardia centrale di Zardini Lacedelli che rimane un filo larga e non protegge perfettamente il sasso in casa.

19.46 Guardia laterale delle statunitensi.

19.45 Cominciano ancora le azzurre, l’hammer rimane agli USA dopo la rubata delle italiane. Zardini Lacedelli inizia con un draw centrale in casa.

QUARTO END

19.44 Brucia la stone Tabitha Peterson che butta via il sasso per evitare di fare danni cercando colpi difficili. Il punto è delle azzurre che rubano la mano! Ottimo avvio del quartetto tricolore!

19.42 CHE FREEZE DI STEFANIA! Gran colpo dell’azzurra! La pietra passa a millemitro e si incolla al sasso USA sul bottone. Il punto è azzurro ed è anche difficile bocciarlo. La mano rubata non è impossibile adesso!

19.40 Colpo eccezionale di Tabitha Peterson che passa a pelo sulle guardie e si nasconde dietro il sasso dell’Italia appena tirato. Il punto ora è degli USA.

19.39 Nuovo draw di Costantini che si nasconde dietro le guardie e si prende il punto!

19.38 Hit-roll perfetto di Thiesse. Bocciato il sasso azzurro a punto, il battente poi si nasconde alla perfezione dietro le guardie laterali.

19.36 Draw al centro della casa di Mathis che si prende due punti provvisori! Tante stone in casa adesso, sicuramente non sarà una manno nulla questa.

19.35 Draw profondo dietro le guardie laterali di Thiesse. La stone è molto coperta, ma non è a punto.

19.35 Bocciata di Mathis che leva il sasso avversario a punto. Adeso le stone più vicine al centro della casa sono azzurre!

19.34 Tara Peterson tenta la doppia bocciata, ma se ne va solo uno dei due sassi mirati. Il punto però adesso è a stelle e strisce.

19.33 Anche Lo Deserto Boccia! Perfetto il suo colpo! Se ne va il sasso avversario in casa e il battente si posiziona perfettamente dietro le guardie.

19.32 Bocciata di una guardia centrale tentata da Tara Peterson. Il colpo però non è preciso al 100%. Il sasso italiano si sposta di qualche centimetro ma rimane in gioco a protezione della casa.

19.30 Altra guardia centrale delle azzurre. A metterla è Marta Lo Deserto, che però cercava un freeze sul sasso in casa. Imprecisione che non costa molto all’Italia.

19.30 Gli USA si disinteressano dei sassi italiani e piazzono un draw sul lato della casa dietro la propria guardia.

19.29 Draw al centro della casa di Zarini Lacedelli che si nasconde dietro il sasso di guardia messo in precedenza.

19.28 Guardia laterale di Anderson Heide. Terzo end che sembra più complesso tatticamente.

19.27 Stavolta Zardini Lacedelli posiziona una guardia al centro. Stone che rimane molto alta.

19.25 Seconda mano nulla consecutive! Tabitha Peterson boccia il sasso italiano a punto e fa uscire il battente. Zero stone in casa e punteggio che rimane sullo 0-0.

19.24 Costanini boccia il sasso avversario in casa e rimane a punto. La stone azzurra è facilmente bocciabile non essendoci guardie. Sempre più concreta la mano nulla.

19.23 Dopo l’errore statunitense l’Italia decide di bocciare la guardia laterale posizinata precedentemente dalle avversarie. Gli USA rispondono con un draw in casa che però è bocciabilissimo.

19.22 Peterson stavolta non è precisa. La bocciata viene completata, ma il battente esce dalla casa. Nessun sasso a punto a tre tiri dal termine dell’end. Sarà presumibilmente un’altra mano nulla.

19.21 Bocciata singola di Mathis che si prende il punto!

19.20 Doppia bocciata perfetta di tara Peterson. Levati entrambi i sassi azzurri in casa. Il punto adesso è statunitense.

19.20 Anche l’Italia boccia. Lo Deserto è precisa, leva il sasso avversario e si prende due punti provvisori.

19.19 Bocciata singola statunitense. Rimane comunqe il sasso azzurro a punto.

19.19 Ottimo Hit-roll di Lo Deserto. Se ne va il sasso avversario in casa e il battente rolla a punto.

19.18 Run di Anderson Heide che elimina uno dei due sassi azzurri in casa. Il battente però rimane di fatto come guardia.

19.17 Guardia centrale di Zardini Lacedelli che termina un po’ troppo profonda ed entra in casa.

19.16 Nonostante il sasso in casa le statunitensi non bocciano, ma posizionano una guardia laterale. Mano che sarà sicuramente diversa da quella precedente.

19.15 Ancora una volta l’Italia comincia l’end posizionando una stone sul bottone. Precisissima Zardini Lacedelli che trova il centro perfetto.

SECONDO END

19.14 Di nuovo bocciata di Costantini. Peterson poi esegue lo stesso colpo, il battente esce dalla casa lasciando il centro del campo vuoto. La mano è quindi nulla e l’hammer rimane agli USA.

19.12 Anche Costantini inizia il suo match bocciando il sasso avversario a punto. Il battente rimane in casa, ma senza guardia verrà tlto senza problemi da Tabitha Peterson.

19.11 Primo end che se ne va via veloci. Sia le italiane che le statunitensi risparmiano tempo giocando velocemente. Entrambi i quartetti proseguono la propria serie di bocciate utili anche a prendere confidenza con il ghiaccio.

19.09 Si va avanti con lo stesso schema tattico, entrambe le squadre continuano a bocciare. Probabile mano nulla in avvio di end.

19.08 Ancora un draw appunto per Tara Peterson. Lo Deserto boccia di nuovo, stavolta il battente rimane in casa.

19.08 Altra bocciata azzurra. La stone lanciata da Lo Deserto però esce dalla casa dopo il colpo.

19.07 Draw nella parte laterale della casa posizionato dal lead avversario.

19.06 Contro-bocciata di Zardini Lacedelli. Il battente però esce dalla casa. Al momento non c’è nessun sasso a punto.

19.06 Subito bocciata la stone azzurra dagli USA.

19.05 Prima stone di Zardini Lacedelli che piazza una stone al centro della casa. Hammer in mano alle statunitensi in questo primo end.

PRIMO END

19.03 Da questo torneo le azzurre hanno ormai poco da chiedere. Sarebbe molto importante però, dopo 5 sconfitte di fila, riuscire a strappare un successo per sbloccare finalmente quello zero sul conto delle vittorie, forza azzurre!

18.59 Quella di ieri è sicuramente una partita da dimenticare alla svelta per le ragazze azzurre, così da concentrarsi al meglio sulla prossima sfida, quella agli USA. Le statunitensi sono però un avversario ostico e in piena lotta per l’accesso alle semifinale; occorre la miglior versione del quartetto azzurro per trovare la vittoria.

18.55 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match!

18.52 Nella giornata di ieri però Costantini e compagne hanno fatto un nuovo passo indietro. Contro la Danimarca le azzurre hanno giocato un brutto match, venendo dominate dall’inizio alla fine dal team di Madeleine Dupont. Dopo tre mani consecutive rubate dalle danesi e con il punteggio impossibile da recuperare (7-2), l’Italia ha deciso di ritirarsi anzitempo.

18.48 L’Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto ha iniziato il proprio torneo con cinque sconfitte consecutive. Le azzurre non hanno giocato il loro miglior curling, ma hanno anche affrontato quartetti davvero forti e tutti validi concorrenti per il podio. Dopo le sconfitte nette della prima giornata contro Svizzera e Corea del Sud, le azzurre hanno alzato il proprio livello di gioco contro Svezia e Cina, senza però riuscere ad ottenere una vittoria.

18.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e USA, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il match comincerà alle 19.05, fra 20 minuti!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e USA, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre stanno giocando parecchio sottotono in questo torneo e l’accesso alle semifinali è ormai compromesso.

L’Italia di Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto ha iniziato il proprio torneo con cinque sconfitte consecutive. Le azzurre non hanno giocato il loro miglior curling, ma hanno anche affrontato quartetti davvero forti e tutti validi concorrenti per il podio. Dopo le sconfitte nette della prima giornata contro Svizzera e Corea del Sud, le azzurre hanno alzato il proprio livello di gioco contro Svezia e Cina, senza però riuscere ad ottenere una vittoria.

Nella giornata di ieri però Costantini e compagne hanno fatto un nuovo passo indietro. Contro la Danimarca le azzurre hanno giocato un brutto match, venendo dominate dall’inizio alla fine dal team di Madeleine Dupont. Dopo tre mani consecutive rubate dalle danesi e con il punteggio impossibile da recuperare (7-2), l’Italia ha deciso di ritirarsi anzitempo. Una partita da dimenticare velocemente per poter concentrarsi al meglio sulla prossima sfida, quella agli USA. Le statunitensi sono però un avversario ostico e in piena lotta per l’accesso alle semifinale; occorre la miglior versione del quartetto azzurro per trovare la vittoria.

L’incontro fra Italia e Stati Uniti d’America è previsto per le 19.05 al Cortina Curling Olympic Stadium. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di quest’evento. Buon divertimento!