LIVE Sinner-Machac, ATP Doha 2026 in DIRETTA: esordio davvero complicato

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valido per il primo turno dell’ATP500 di Doha. Sul cemento del Qatar inizia il cammino del n.2 del mondo e l’esordio è subito complicato, contro un giocatore imprevedibile e in grado di esprimere un tennis scintillante nelle giornate di particolare vena.

Il ceco, infatti, è un tennista abbastanza completo, in grado di giocare con estrema facilità con entrambi i colpi (dritto e rovescio) e soprattutto trovando grandi soluzioni dal lato sinistro. Inoltre il servizio può essere un’arma letale, tale da rendere inoffensiva qualsiasi risposta. Certo, Machac non ha mai brillato per grande continuità di rendimento e in questo 2026 ha fatto parlare di sé anche per i numerosi ritiri, ultimo dei quali a Montpellier.

Sinner, in ogni caso, sarà messo a dura prova e dovrà rispondere presente sia dal punto di vista fisico che mentale. Un bel test, ricordando dove lo avevamo lasciato, ovvero nella semifinale persa a sorpresa contro il serbo Novak Djokovic. Una partita in cui le chance “break” erano state innumerevoli per il nostro portacolori, a cui insolitamente era mancato il “killer istinct”.

Son due i precedenti tra l’azzurro e Machac, entrambi disputati nel 2024 e vinti da Jannik. Il riferimento è ai Masters1000 di Miami e di Shanghai, in sfide vinte sempre in due set dal pusterese. Più complicata, per evoluzione, la partita sul cemento asiatico in cui il ceco mise in mostra proprio quel tennis che gli permise di piegare nel suo cammino anche l’attuale n.1 del mondo, Carlos Alcaraz.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valido per il primo turno dell’ATP500 di Doha: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match sarà di scena sul campo centrale, il terzo nello schedule non prima delle 17:30 italiane (19:30 locali). Il nostro portacolori dovrà attendere il termine degli incontri Zayid-Popyrin e Mensik-Choinski. Buon divertimento!