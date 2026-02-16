Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 16 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi lunedì 16 febbraio va in scena la tredicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio cinque sei e l’Italia vuole continuare a sognare in grande dopo aver festeggiato una domenica memorabile con i trionfi di Federica Brignone (gigante) e Lisa Vittozzi (inseguimento di biathlon), accompagnati dall’argento nello snowboardcross a squadre e dal bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo.

Lo sci alpino offrirà l’attesissimo slalom maschile sulla pista Stelvio di Bormio: Alex Vinatzer riuscirà a piazzare le due manche di lusso necessarie per conquistare il risultato di prestigio? Da seguire con grande attenzione lo short track sul ghiaccio di Milano: Arianna Fontana inseguirà una nuova medaglia sui 1000 metri, Pietro Sighel si rimetterà in gioco sui 500 metri (ci sarà spazio solo per le batterie) e si disputeranno anche le semifinali della staffetta maschile.

Flora Tabanelli sarà tra le favorite nella finale del Big Air, disciplina dello sci freestyle che assegnerà le medaglie a Livigno: la Campionessa del Mondo di specialità riuscirà a salire sul podio tre mesi dopo l’infortunio?. Da seguire il tentativo di rimonta di Sara Conti e Niccolò Macii nel free program delle coppie di pattinaggio artistico sul ghiaccio del capoluogo lombardo, mentre Patrick Baumgartner incomincerà la prova avventura nel bob a 2.

L’Italia del curling maschile incrocerà la Cina in una partita da vincere a tutti i costi per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali, mentre le donne affronteranno gli USA sperano di conquistare la prima vittoria nel torneo. Ci sarà spazio anche per il monobob femminile e per il super team maschile di salto con gli sci, oltre che per le semifinali di hockey ghiaccio femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (lunedì 16 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Lunedì 16 febbraio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 3

09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna

10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche

10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche

10.30 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche)

11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale

11.18 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie

11.35 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)

11.55 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali

11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche

12.04 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali

12.36 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B

12.42 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A

13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale: USA-Svezia

19.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, primo turno

19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (prima manche)

19.43 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, secondo turno

19.53 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (seconda manche)

20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program coppie

20.17 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (terza manche)

20.20 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, finale

21.04 BOB – Monobob femminile, quarta manche

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale: Canada-Svizzera

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Lunedì 16 febbraio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 7-8-9: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea)

10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

11.17 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie: Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea

11.57 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali: eventuali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

12.06 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali: Italia (formazione da definire)

12.41 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B: eventuali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

12.47 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A: eventuali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche: eventuali Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–Cina

19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–USA

19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (prima manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

19.53 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (seconda manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, free program: Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini

20.17 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (terza manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

21.06 BOB – Monobob femminile, quarta manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro