Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 16 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Oggi lunedì 16 febbraio va in scena la tredicesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio cinque sei e l’Italia vuole continuare a sognare in grande dopo aver festeggiato una domenica memorabile con i trionfi di Federica Brignone (gigante) e Lisa Vittozzi (inseguimento di biathlon), accompagnati dall’argento nello snowboardcross a squadre e dal bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo.
Lo sci alpino offrirà l’attesissimo slalom maschile sulla pista Stelvio di Bormio: Alex Vinatzer riuscirà a piazzare le due manche di lusso necessarie per conquistare il risultato di prestigio? Da seguire con grande attenzione lo short track sul ghiaccio di Milano: Arianna Fontana inseguirà una nuova medaglia sui 1000 metri, Pietro Sighel si rimetterà in gioco sui 500 metri (ci sarà spazio solo per le batterie) e si disputeranno anche le semifinali della staffetta maschile.
Flora Tabanelli sarà tra le favorite nella finale del Big Air, disciplina dello sci freestyle che assegnerà le medaglie a Livigno: la Campionessa del Mondo di specialità riuscirà a salire sul podio tre mesi dopo l’infortunio?. Da seguire il tentativo di rimonta di Sara Conti e Niccolò Macii nel free program delle coppie di pattinaggio artistico sul ghiaccio del capoluogo lombardo, mentre Patrick Baumgartner incomincerà la prova avventura nel bob a 2.
L’Italia del curling maschile incrocerà la Cina in una partita da vincere a tutti i costi per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali, mentre le donne affronteranno gli USA sperano di conquistare la prima vittoria nel torneo. Ci sarà spazio anche per il monobob femminile e per il super team maschile di salto con gli sci, oltre che per le semifinali di hockey ghiaccio femminile.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (lunedì 16 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.
CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI
Lunedì 16 febbraio
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 3
09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna
10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche
10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche
10.30 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche)
11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale
11.18 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie
11.35 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)
11.55 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali
11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche
12.04 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali
12.36 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B
12.42 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A
13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale: USA-Svezia
19.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, primo turno
19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone
19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (prima manche)
19.43 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, secondo turno
19.53 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (seconda manche)
20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Free program coppie
20.17 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (terza manche)
20.20 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, finale
21.04 BOB – Monobob femminile, quarta manche
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, semifinale: Canada-Svizzera
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 fino al termine delle gare.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI
Lunedì 16 febbraio
09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 7-8-9: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea)
10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala
11.00 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, quarti di finale: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti
11.17 SHORT TRACK – 500 metri maschile, batterie: Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali
11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea
11.57 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, semifinali: eventuali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti
12.06 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali: Italia (formazione da definire)
12.41 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale B: eventuali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti
12.47 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, finale A: eventuali Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti
13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche: eventuali Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–Cina
19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–USA
19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (prima manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter
19.53 SCI FREESTYLE – Big air femminile, finale (seconda manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter
20.00 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, free program: Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini
20.17 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale (terza manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter
21.06 BOB – Monobob femminile, quarta manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro