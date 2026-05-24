Mattia Furlani tranquillizza: “Nulla di grave, ma ho sentito la stoccata. Mai avuta tanta paura: temevo per tutta la carriera”

Sospiro di sollievo per Mattia Furlani dopo l’infortunio accusato ieri durante la seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante sbarcato per l’occasione a Xiamen (Cina). Il Campione del Mondo di salto in lungo ha accusato un fastidio durante la fase di volo del quarto tentativo ed è poi uscito dallo stadio in barella, facendo temere un problema fisico molto importante: secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.

Il fuoriclasse laziale si sottoporrà a ulteriori esami una volta rientrato in Italia, ma è stato lo stesso atleta a tranquillizzare gli appassionati attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Dopo i primi esiti degli esami fortunatamente non si preannuncia nulla di grave, però vi dico la verità: non ho mai avuto paura come l’ho avuta ieri. La gara non era iniziata tecnicamente molto bene, ma la condizione c’era, tanto che prima dell’imprevisto avevo saltato 8.28 al terzo salto e al secondo 8.13, lasciando 27+ centimetri alla pedana”.

Il 21enne ha poi proseguito, raccontando il problema riscontrato in gara: “Ho sentito la “stoccata” in volo e da lì ho avuto una reazione molto forte; davanti a me ho visto passare tutto quello per cui avevo lavorato in questi mesi, se non addirittura un problema che potevo portarmi dietro per tutta la carriera, e la paura di vedermi levato tutto quello che mi ero creato fino ad adesso e di non riuscire a portare avanti sogni e obiettivi. Ma quando si lavora al massimo dello sforzo fisico tutto è imprevedibile“.

Il morale dell’azzurro è comunque alto: “Ora è il momento di tenere il morale alto e di non perdere la tonicità per tornare in pista sano e per proseguire il resto della stagione al massimo della forma fisica, puntando sempre in lungo!“. L’appuntamento più importante della stagione è rappresentato dagli Europei, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. La prossima uscita di Mattia Furlani è prevista il 4 giugno al Golden Gala, ma naturalmente la tabella di marcia potrebbe subire delle modifiche.