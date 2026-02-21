Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (sabato 21 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 21 febbraio, va in scena la quindicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente ricca e intensa per i colori azzurri. L’Italia sarà infatti protagonista in ben dieci finali che assegneranno medaglie, a conferma di una spedizione ampia e competitiva in numerose discipline.

Nel dettaglio, si assegneranno i titoli nello skicross maschile, negli aerials a squadre miste e nell’halfpipe femminile di sci freestyle, nella 12.5 km mass start femminile di biathlon, nelle mass start di speed skating, nella 50 km tecnica classica mass start maschile di sci di fondo, nella staffetta mista di sci alpinismo, nel torneo maschile di curling e nel bob a due femminile.

Le maggiori speranze di medaglia per l’Italia sono concentrate soprattutto nello speed skating, dove Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini puntano a confermarsi ai vertici internazionali. Grande attesa anche per il biathlon, con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer pronte a lottare fino all’ultimo metro. Occhi puntati inoltre sulla staffetta mista di sci alpinismo, disciplina in forte crescita, e sullo skicross maschile, dove Simone Deromedis rappresenta una delle carte più solide per il podio.

Per le gare di oggi, sabato 21 febbraio, delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-23.50), Eurosport2 (18.00-23.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Sabato 21 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà

11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)

13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale: Italia (Alba De Silvestro/Michele Boscacci)

14.15 BIATHLON – 12.5 km mass start femminile: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali: Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali: Francesca Lollobrigida

16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale: eventuale Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale: eventuale Francesca Lollobrigida

19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada

21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

