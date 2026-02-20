BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Startlist mass start femminile biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, azzurre in gara
Sabato 21 febbraio si concluderà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.15 si terrà la 12.5 km mass start femminile, con l’Italia che sarà protagonista con due azzurre.
Lisa Vittozzi grazie alla medaglia d’oro nella pursuit, avrà l’onore di partire in prima fila assieme alle campionesse olimpiche di individuale e sprint, indossando il pettorale numero 3, mentre Dorothea Wierer, che sabato 21 febbraio sarà all’ultima gara in carriera, avrà in dote il numero 12.
La diretta tv della 12.5 km mass start femminile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO IL BIATHLON ALLE OLIMPIADI
Sabato 21 febbraio
Ore 14.15: 12.5 km mass start femminile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA MASS START FEMMINILE BIATHLON OLIMPIADI 2026
Qualificate come medagliate olimpiche
1 SIMON Julia FRA IN 12 97
2 KIRKEEIDE Maren NOR SP PU 4 165
3 VITTOZZI Lisa ITA PU 7 144
4 JEANMONNOT Lou FRA IN SP 1 195
5 MICHELON Oceane FRA SP 11 125
6 HRISTOVA Lora BUL IN 136
7 MINKKINEN Suvi FIN PU 2 131
Qualificate per la classifica di Coppa del Mondo
8 MAGNUSSON Anna SWE 3 59
9 OEBERG Hanna SWE 5 60
10 OEBERG Elvira SWE 6 60
11 BENED Camille FRA 8 45
*** BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 9
12 WIERER Dorothea ITA 10 84
13 PREUSS Franziska GER 13 117
14 BASERGA Amy SUI 14 28
15 HAUSER Lisa Theresa AUT 15 37
Qualificate con i punti conquistati alle Olimpiadi
16 VOIGT Vanessa GER 106
17 MEIER Lea SUI 86
18 GESTBLOM Linn SWE 84
19 TODOROVA Milena BUL 82
20 VOBORNIKOVA Tereza CZE 71
21 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 69
22 ZUK Kamila POL 66
23 VOLFA Estere LAT 60
24 ANDEXER Anna AUT 54
25 SIDOROWICZ Natalia POL 46
26 BUENEMANN de BESCHE Anne DEN 46
27 BENDIKA Baiba LAT 45
28 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 41
29 JAKIELA Joanna POL 38
30 HETTICH-WALZ Janina GER 37
Riserve per i punti conquistati alle Olimpiadi
KUELM Susan EST 36
KLEMENCIC Polona SLO 32
TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 31
VINKLARKOVA Tereza CZE 30