Freestyle, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Tabanelli e Deromedis le stelle

L’Italia spera di essere protagonista nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno ufficialmente venerdì 6 febbraio e ci terranno compagnia per sedici giorni. Le carte da medaglia non mancano in uno sport che metterà in palio ben quindici titoli spalmati tra ben sette discipline diverse, si potrà fare affidamento soprattutto su quattro nomi di riferimento, in grado di poter fare saltare il banco di fronte al proprio pubblico.

Flora Tabanelli si è lasciata alle spalle l’infortunio al legamento crociato anteriore patito a novembre e farà il proprio debutto stagionale proprio ai Giochi, dove si presenterà da Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo park&pipe (il circuito che somma i punteggi conseguiti nel Big Air e nello slopestyle). La 18enne emiliana avrà ritrovato la forma ideale per poter brillare, in particolar modo nell’amato Big Air, dopo i trionfi della passata stagione?

Suo fratello Miro Tabanelli potrebbe essere un outsider di rilievo in entrambe le specialità e potrebbe stupire se dovesse confezionare dei salti perfetti. La sua stagione non è stata superlativa: il miglior risultato è il sesto posto nel Big Air di Steambot, ma il 21enne potrebbe ritrovarsi nel momento più importante dell’anno (non bisogna dimenticarsi che nel 2025 riuscì a vincere a Tignes).

Grandi aspettative nello skicross con Simone Deromedis e Jole Galli: il trentino è reduce dal successo conseguito sabato nella gara-2 in Val di Fassa, è in eccellente forma fisica dopo qualche uscita sottotono, ha vinto i Mondiali nel 2023 e ha tutto il potenziale per potersi regalare delle soddisfazioni; la livignasca avrà l’onore di gareggiare sulle nevi di casa, è reduce da un weekend stellare in Val di Fassa (vittoria in gara-1 e terzo posto in gara-2), è in una condizione davvero invidiabile e può giocarsela alla pari con le altre big.