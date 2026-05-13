Francesca Lollobrigida prosegue la carriera? “2030? Ci stiamo lavorando…”

Francesca Lollobrigida rappresenta senza dubbio una delle personalità di maggior rilievo dello sport italiano al femminile e nelle recenti Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ha ulteriormente consacrato il suo nome vincendo, da dominatrice assoluta, due medaglie d’oro.

La pattinatrice, come per tutti gli atleti al termine di un ciclo olimpico, ha iniziato quella fase di riflessione che ogni sportivo vive quando raggiunge obiettivi prestigiosi e, soprattutto, quando l’età anagrafica avanza e iniziano a farsi largo anche esigenze diverse da quelle dello sport agonistico.

La plurimedagliata atleta azzurra è stata intervistata sul palco della convention di Banca Mediolanum a Torino da Rachele Sangiuliano e, nel corso della conversazione, ha raccontato della sua passione per il caffè con la moka, che porta con sé anche durante i viaggi.

Il legame con la sua moka e la proiezione al 2030: “Ne ha fatta di strada…di fatti lungo tutti questi mesi, durante la qualifica, io ci parlavo, ‘per favore resisti fino a Milano-Cortina’, perché ovviamente noi atleti, molto atleti, sono scaramantici, quindi non si sa mai che avessi dovuto cambiare. Per fortuna ha resistito”. Ma le hai dato l’obiettivo fino al 2030? “Non so…Ci stiamo lavorando, dai“.