Puppo: “Arnaldi sembrava posseduto da Connors! La pressione è tutta sulle spalle di Zverev”

Il Roland Garros 2026 sta regalando emozioni e sorprese a non finire e, non ultimo, sta portando l’Italia a livelli storici. I quarti di finale sulla terra rossa parigina vedranno ben tre nostri rappresentanti ai nastri di partenza (Matteo Arnaldi, Matteo Berretti e Flavio Cobolli), con un derby che ci assicurerà un italiano in semifinale. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, giornalista di Eurosport inizia dal bilancio complessivo in chiave italiana: “Arriviamo da una giornata che ci ha consegnato un tris storico mai avvenuto in precedenza al Roland Garros. Portare tre italiani ai quarti di finale è qualcosa di storico e lo abbiamo ottenuto senza tre grandi assenti come Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi”.

L’ultimo a staccare il pass per i quarti di finale è stato Matteo Arnaldi che ha piegato in un match maratona di quasi 5 ore e mezza Frances Tiafoe: “Una partita resa ancor più emozionante dal fatto che si è giocata nel cuore della notte. Arnaldi ha impressionato e ha dato la sensazione di non andare mai al tappeto. Non mollava mai. Per alcuni tratti del match sembrava addirittura posseduto da Jimmy Connors 1991 andando avanti con tanti pallonetti”.

Passiamo alla partita vinta da Flavio Cobolli: “Una sfida che sembrava andare comodamente nella sua direzione, ma che Svajda è stato bravo a riaprire nonostante fosse sotto 1-5 nel quarto set. Lo statunitense ha alzato il suo livello, ha attaccato alla grande, sembrava micidiale, ed è stato bravo il romano a rimanere concentrato ed a chiudere i conti”.

Il terzo italiano che avanza, e che affronterà Matteo Arnaldi nei quarti di finale, sarà un altro Matteo, Berrettini: “Diciamo che la sua esultanza finale ha sottolineato quanto gli attributi siano stati importanti nel suo match. Ricordiamo che nel turno precedente aveva annullato 2 match point, ma qui si era trovato sotto 3-6 nel tie-break e l’ha vinto lo stesso. Se uscisse vittorioso dal derby contro l’altro Matteo penso che in semifinale, nel caso Cobolli batta Felix Auger Aliassime, potrebbe essere favorito”.

Tra i protagonisti più attesi in questi momenti c’è sicuramente Joao Fonseca: “Il brasiliano mi dà la sensazione di avere aggiunto qualcosa al suo gioco. Ora se la dovrà vedere contro Jakub Mensik che, per ovvi motivi, non penso potrà avere ancora 5 set nelle gambe. Anzi, forse nemmeno 4. Fonseca sta, invece, vivendo un momento di esaltazione e farà di tutto per proseguire su quella scia. Non sarà una vittoria facile. Penso si possa chiudere in 4 set, forse con 2 lottati”.

Tutto, però, ruoterà attorno ad Alexander Zverev, il primo favorito al momento: “Vedremo come giocherà queste partite. Sappiamo che dal punto di vista della pressione ora è tutta sulle sue spalle. Come se non bastasse non ha mai vinto uno Slam, per cui tutto si alzerà. Se sarà bravo a reggere l’urto di questi giovani, potrebbe non essere impossibile in finale con tutta la pressione addosso”.

Ultima battuta con un pronostico sul torneo femminile: “Oggi vedremo il derby ucraino tra Svitolina e Kostyuk. Penso che la prima sia la classica giocatrice in missione in questo momento”.

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