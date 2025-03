Sport in tv oggi (domenica 9 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 9 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Si concludono gli Europei Indoor di atletica e i Mondiali di sci nordico, l’Italia affronterà l’Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby, la Coppa del Mondo di sci alpino offrirà lo slalom femminile ad Are e il superG maschile a Kvitfjell, spazio anche alle staffette di biathlon a Nove Mesto.

Continua il Masters 1000 di Indian Wells con gli italiani in campo, tra cui Matteo Berrettini contro Stefanos Tsitsipas. Si apre la Parigi-Nizza, da seguire anche i playoff di volley e i vari campionati nazionali degli altri sport di squadra, oltre alla consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e i tornei esteri.

Da seguire anche gli Europei di tiro a segno, la Coppa del Mondo di scherma, i tornei di golf della settimana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 9 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 9 marzo

02.30 BASKET (NBA) – Boston Celtics-Los Angeles Lakers (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.30 BASKET (NBA) – Golden State Warrios-Detroit Pistons (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 SNOOKER – World Grand Prix, finale: prima sessione (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

07.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile/femminile a Il Cairo, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Joburg Open, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.30)

08.45 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Pistola 10 m femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 ATLETICA – Europei Indoor, sessione mattutina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.20 alle ore 11.50; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile ad Are, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile a Heraklion, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 TUFFI – Coppa Los Angeles 2028 a Trieste, giornata riservata ai sincro (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Padova, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Kvitfjell (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.45 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Pistola 10 m maschile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 SCI DI FONDO (Mondiali) – 50 km femminile a Trondheim (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Gudauri (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

11.35 CICLISMO – GP Monseré (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.30)

11.40 CICLISMO – Parigi-Nizza, prima tappa: Le Perray-en-Yvelines – Le Perray-en-Yvelines (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 2 dalle ore 14.05; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.35; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00)

12.00 BASKET (Serie A) – Sassari-Venezia (diretta streaming su DAZN)

12.00 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Pistola 10 m femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile ad Are, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO (Serie A) – Verona-Bologna (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Inter (diretta streaming su DAZN)

12.30 SNOOKER – World Grand Prix, finale: seconda sessione (diretta streaming su Discovery+)

12.45 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Carabina 10 m staffetta mista, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 CALCIO (Serie C) – Lecco-FeralpiSalò (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

13.30 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Pistola 10 m maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

13.50 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Nove Mesto (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (Serie A) – Colorno-Emilia (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Zwolle-Ajax (diretta streaming su Mola Tv)

14.30 RUGBY (Serie A) – Vicenza-Fiamme Oro (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Tre partite: Ferrara-Firenze, Savona Pirates-Marines Lazio, Torino-Skorpions Varese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Bari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Padova-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Trento-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Foggia-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Picerno-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Angers (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Leicester (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Gorica (diretta streaming su Como Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Arnold Palmer Invitational, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 17.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 17.30)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Puerto Rico Open, quarto giro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 19.30)

15.00 JUDO – Grand Prix Upper Austria, Final Block (diretta streaming su Judo Tv)

15.10 ATLETICA – Europei Indoor, sessione pomeridiana (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.25; diretta streaming su Rai Play Sport 1)

15.15 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Carabina 10 m staffetta mista, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 BOB (Mondiali) – Bob a 2 maschile a Lake Placid, terza e quarta manche (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

16.00 RUGBY (Sei Nazioni) – Inghilterra-Italia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

16.00 BASKET (Serie A) – Tortona-Varese (diretta streaming su DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Conegliano-Bergamo (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola 2) – Malaga-Cadice (diretta streaming su DAZN)

16.30 BASKET (Serie A) – Pistoia-Brescia (diretta streaming su DAZN)

16.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Nove Mesto (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 VOLLEY (Superlega, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Civitanova-Modena (diretta streaming su Rai Play Sport 2, VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Scandicci-Busto Arsizio (diretta streaming su VBTV, DAZN)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Le Havre-St. Etienne, Nantes-Strasburgo, Reims-Auxerre (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Caldiero Terme-Renate (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Triestina-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Union Clodiense-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Hoffenheim-Heidenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (HNL croata) – Slaven Belupo-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Mola Tv)

17.30 BASKET (Serie A) – Olimpia Milano-Treviso (diretta streaming su DAZN)

18.00 TIRO A SEGNO (Europei 10 m) – Carabina 10 m maschile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Empoli-Roma (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (NBA) – Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Schio-Scrivia, Venezia-Faenza (diretta streaming su Flima Tv)

18.15 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Trapani (diretta tv su DMAX; diretta streaming su Discovery+, dmax.it, DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Athletic Bilbao-Maiorca, Betis Siviglia-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Milano-Vallefoglia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Casa Pia-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Benevento (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 VOLLEY (Superlega, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Verona-Piacenza (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Trieste-Scafati (diretta streaming su DAZN)

20.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 21.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.00 TENNIS – WTA 1000 Indian Wells, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 21.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

20.30 BASKET (NBA) – Dallas Mavericks-Phoenix Suns (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BOB (Mondiali) – Monobob femminile a Lake Placid, terza e quarta manche (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.30 NASCAR – Shriners Children’s 500, gara (diretta streaming sul canale YouTube di NASCAR)