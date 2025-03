Calendario Europei atletica indoor 2025: orari giornalieri, programma, tv, streaming

Da giovedì 6 a domenica 9 marzo si svolgeranno gli Europei indoor di Apeldoorn 2025, il primo dei due grandi eventi internazionali previsti in questa stagione di atletica leggera al coperto (il successivo sarà il Mondiale in sala di Nanchino dal 21 al 23 marzo). Tutto pronto dunque nella località dei Paesi Bassi per una rassegna continentale che promette spettacolo grazie alla partecipazione di tanti big globali della disciplina.

L’Italia si presenterà alla kermesse neerlandese con un’ambiziosa spedizione di 39 atleti (20 uomini e 19 donne) per provare ad incrementare il bottino dell’ultima edizione (2 ori e 4 argenti due anni fa a Istanbul) e confermare i buoni riscontri delle scorse settimane. Tra i possibili candidati al titolo europeo dobbiamo citare sicuramente Leonardo Fabbri nel getto del peso, il bronzo olimpico Mattia Furlani nel salto in lungo, i triplisti Andy Diaz e Andrea Dallavalle, Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli e Larissa Iapichino nel lungo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari giornalieri, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Europei indoor 2025 di atletica. La rassegna continentale al coperto di Apeldoorn verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e sui canali Sky Sport; in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025

Giovedì 6 marzo

18.20 Salto in alto (maschile), qualificazioni

18.35 Salto triplo (femminile), qualificazioni

19.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

19.10 1500 metri (femminile), batterie

19.55 1500 metri (maschile), batterie

20.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

20.48 60 ostacoli (femminile), batterie

21.20 60 ostacoli (maschile), batterie

21.52 4×400 mista, finale

Venerdì 7 marzo

9.30 Eptathlon (maschile), 60 metri

10.05 Eptathlon (maschile), salto in lungo

10.15 800 metri (femminile), batterie

11.00 Salto in alto (femminile), qualificazioni

11.05 800 metri (maschile), batterie

11.42 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

11.55 400 metri (femminile), batterie

12.45 400 metri (maschile), batterie

12.58 Eptathlon (maschile), getto del peso

13.40 Salto triplo (maschile), qualificazioni

13.45 60 ostacoli (femminile), semifinali

14.05 60 ostacoli (maschile), semifinali

18.50 Salto triplo (femminile), finale

19.00 Eptathlon (maschile), salto in alto

19.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

19.58 400 metri (femminile), semifinali

20.19 400 metri (maschile), semifinali

20.34 Salto in lungo (maschile), finale

21.00 1500 metri (femminile), finale

21.15 1500 metri (maschile), finale

21.43 60 ostacoli (femminile), finale

21.53 60 ostacoli (maschile), finale

Sabato 8 marzo

10.00 Eptathlon (maschile), 60 ostacoli

10.20 3000 metri (femminile), batterie

10.50 Getto del peso (femminile), qualificazioni

11.00 Eptathlon (maschile), salto con l’asta

12.00 60 metri (maschile), batterie

12.45 3000 metri (maschile), batterie

18.40 Salto triplo (maschile), finale

19.10 60 metri (maschile), semifinali

19.35 Salto con l’asta (femminile), finale

19.53 800 metri (femminile), semifinali

20.09 Salto in alto (maschile), finale

20.13 800 metri (maschile), semifinali

20.29 Salto in lungo (femminile), finale

20.45 Eptathlon (maschile), 1000 metri

21.10 400 metri (maschile), finale

21.40 60 metri (maschile), semifinali

21.50 400 metri (femminile), finale

Domenica 9 marzo

9.00 Pentathlon (femminile), 60 ostacoli

9.50 Pentathlon (femminile), salto in alto

10.05 Getto del peso (maschile), qualificazioni

12.00 60 metri (femminile), batterie

12.21 Pentathlon (femminile), getto del peso

15.10 Pentathlon (femminile), salto in lungo

16.05 60 metri (femminile), semifinali

16.28 Getto del peso (maschile), finale

16.33 800 metri (femminile), finale

16.42 Salto con l’asta (maschile), finale

16.50 3000 metri (maschile), finale

17.05 Salto in alto (femminile), finale

17.27 800 metri (maschile), finale

17.36 3000 metri (femminile), finale

17.52 Getto del peso (femminile), finale

18.03 Pentathlon (femminile), 800 metri

18.24 4×400 maschile, finale

18.37 60 metri (femminile), finale

19.00 4×400 femminile, finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA INDOOR 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (giovedì e venerdì tutte le gare; sabato dalle 10.20 alle 12.00 e dalle 18.30 in poi; domenica dalle 10.20 alle 11.50 e dalle 15.25 alle 18.55), Sky Sport Uno (venerdì tutte le gare, sabato e domenica solo la sessione mattutina) e Sky Sport Arena (tutte le gare, tranne la sessione pomeridiana di venerdì).

Diretta streaming: Rai Play (su Rai Play Sport 2 sabato dalle 9.55 alle 13.50, su Rai Play Sport 1 le gare della domenica), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.