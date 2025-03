Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 3 al 9 marzo. Programma, tv, streaming

Programma fitto nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 marzo per quanto riguarda le discipline olimpiche invernali. Focus in particolare sugli sport della neve (il ghiaccio tornerà a metà mese con i Mondiali di short track, speed skating, curling e pattinaggio di figura), con tanti eventi di primo livello tra circuiti di Coppa del Mondo e rassegne iridate.

Proseguono nei prossimi giorni a Trondheim i Mondiali di sci nordico, con l’assegnazione degli ultimi 14 titoli tra salto con gli sci, combinata nordica e sci di fondo. Fari puntati anche sui Mondiali di sci alpinismo in Svizzera, mentre oltreoceano si apriranno nel weekend a Lake Placid i Mondiali di bob e skeleton. Italia che spera di raccogliere risultati di peso come di consueto nella Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche nel biathlon e nello snowboard.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 3-9 MARZO

SCI ALPINO

Lun. 03/03/25 – Mondiali juniores – GS femminile Tarvisio (Ita) – ore 09.30 e 12.30, differita tv RaiSport ore 23.00

Mar. 04/03/25 – Mondiali juniores – GS maschile Tarvisio (Ita) – ore 09.30 e 13.30, differita tv Raisport ore 23.15

Mer. 05/03/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Kvitfjell (Nor)

Mer. 05/03/25 – Mondiali juniores – SL femminile Tarvisio (Ita) – ore 09.30 e 13.00, differita tv RaiSport ore 23.15

Gio. 06/03/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Kvitfjell (Nor)

Gio. 06/03/25 – Mondiali juniores – SL maschile Tarvisio (Ita) – ore 09.30 e 13.00, differita tv RaiSport ore 23.15

Ven. 07/03/25 – Coppa del mondo – 3a prova DH maschile Kvitfjell (Nor)

Sab. 08/03/25 – Coppa del mondo – GS femminile Are (Sve) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 08/03/25 – Coppa del mondo – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 08/03/25 – Coppa Europa – SG maschile Kitzbuehel (Aut)

Dom. 09/03/25 – Coppa del mondo – SL femminile Are (Sve) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 09/03/25 – Coppa del mondo – SG maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 09/03/25 – Coppa Europa – SG maschile Kitzbuehel (Aut)

SCI DI FONDO

Mar. 04/03/25 – Mondiali – 10 km TC maschile Trondheim (Nor) – ore 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mar. 04/03/25 – Mondiali – 10 km TC femminile Trondheim (Nor) – ore 15.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 05/03/25 – Mondiali – Team sprint TC maschile Trondheim (Nor) – Qualificazioni ore 11.00, finali ore 14.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 05/03/25 – Mondiali – Team sprint TC femminile Trondheim (Nor) – Qualificazioni ore 11.00, finali ore 14.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 06/03/25 – Mondiali – Staffetta maschile Trondheim (Nor) – ore 13.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Ven. 07/03/25 – Mondiali – Staffetta femminile Trondheim (Nor) – ore 15.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 08/03/25 – Mondiali – 50 km TL maschile Trondheim (Nor) – ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 08/03/25 – Fesa Cup sr – 10 km TL maschile e femminile Planica (Slo)

Sab. 08/03/25 – Fesa Cup jr – 10 km TL maschile e femminile Planica (Slo)

Dom. 09/03/25 – Mondiali – 50 km TL femminile Trondheim (Nor) – ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 09/03/25 – Fesa Cup sr – 20 km TC maschile e femminile Planica (Slo)

Dom. 09/03/25 – Fesa Cup jr – 20 km TC maschile e femminile Planica (Slo)

SALTO CON GLI SCI

Mer. 05/03/25 – Mondiali – Mixed team HS138 Trondheim (Nor) – ore 16.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 06/03/25 – Mondiali – Team HS138 maschile Trondheim (Nor) – ore 17.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 06/03/25 – Mondiali – Qualificazioni HS138 femminile Trondheim (Nor) – ore 20.30, diretta tv Eurosport

Ven. 07/03/25 – Mondiali – HS138 femminile Trondheim (Nor) – ore 17.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 07/03/25 – Mondiali – Qualificazioni HS138 maschile Trondheim (Nor) – ore 14.00, diretta tv Eurosport

Sab. 08/03/25 – Mondiali – HS138 maschile Trondheim (Nor) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 06/03/25 – Mondiali – Team HS138/4×5 km maschile Trondheim (Nor) – ore 11.30 e 15.50, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 08/03/25 – Mondiali – Gundersen HS138/10 km maschile Trondheim (Nor) – ore 09.30 e 14.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 08/03/25 – Fesa Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Oberhof (Ger)

Sab. 08/03/25 – Fesa Cup – Gundersen HS100/5 km femminile Oberhof (Ger)

Dom. 09/03/25 – Fesa Cup – Gundersen HS100/10 km maschile Oberhof (Ger)

Dom. 09/03/25 – Fesa Cup – Gundersen HS100/5 km femminile Oberhof (Ger)

BIATHLON

Lun. 03/03/25 – Mondiali giovani – Mass start femminile Oestersund (Sve) – ore 10.30

Lun. 03/03/25 – Mondiali giovani – Mass start maschile Oestersund (Sve) – ore 11.30

Lun. 03/03/25 – Mondiali juniores – Mass start femminile Oestersund (Sve) – ore 14.40

Lun. 03/03/25 – Mondiali juniores – Mass start maschile Oestersund (Sve) – ore 15.40

Gio. 06/03/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile Nove Mesto (Cze) – ore 18.20, diretta tv Eurosport

Gio. 06/03/25 – Ibu Cup – Sprint femminile Otepae (Est) – ore 09.40

Gio. 06/03/25 – Ibu Cup – Sprint maschile Otepae (Est) – ore 13.00

Ven. 07/03/25 – Coppa del mondo – Sprint femminile Nove Mesto (Cze) – ore 18.20, diretta tv Eurosport

Ven. 07/03/25 – Fesa Cup U17/U19/jr/sr – Short individual maschile e femminile Arber (Ger)

Sab. 08/03/25 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Nove Mesto (Cze) – ore 14.55, diretta tv Eurosport

Sab. 08/03/25 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Nove Mesto (Cze) – ore 17.40, diretta tv Eurosport

Sab. 08/03/25 – Fesa Cup U17/U19/jr/sr – Sprint maschile e femminile Arber (Ger)

Sab. 08/03/25 – Ibu Cup – Pursuit femminile Otepae (Est) – ore 09.45

Sab. 08/03/25 – Ibu Cup – Pursuit maschile Otepae (Est) – ore 12.30

Dom. 09/03/25 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Nove Mesto (Cze) – ore 13.50, diretta tv Eurosport

Dom. 09/03/25 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Nove Mesto (Cze) – ore 16.45, diretta tv Eurosport

Dom. 09/03/25 – Fesa Cup U17/U19/jr/sr – Staffetta mista Arber (Ger)

Dom. 09/03/25 – Ibu Cup – Mass start 60 femminile Otepae (Est) – ore 10.45

Dom. 09/03/25 – Ibu Cup – Mass start 60 maschile Otepae (Est) – ore 13.30

SNOWBOARD

Mar. 04/03/25 – Mondiali juniores – PGS maschile e femminile Zakopane (Pol)

Mer. 05/03/25 – Mondiali juniores – PSL maschile e femminile Zakopane (Pol)

Gio. 06/03/25 – Mondiali juniores – Team parallel Zakopane (Pol)

Ven. 07/03/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Gudauri (Geo)

Sab. 08/03/25 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Gudauri (Geo) – ore 11.30, diretta tv Eurosport

Sab. 08/03/25 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 13.15

Dom. 09/03/25 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Gudauri (Geo) – ore 11.30, diretta tv Eurosport

Dom. 09/03/25 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Montafon (Aut) – ore 13.15

FREESTYLE

Ven. 07/03/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Val di Fassa (Ita)

Sab. 08/03/25 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Val di Fassa (Ita)

SKELETON

Gio. 06/03/25 – Mondiali – 1a e 2a manche gara femminile Lake Placid (Usa) – ore 20.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

Ven. 07/03/25 – Mondiali – 3a e 4a manche gara maschile Lake Placid (Usa) – ore 16.45, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

Ven. 07/03/25 – Mondiali – 3a e 4a manche gara femminile Lake Placid (Usa) – ore 22.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

Dom. 09/03/25 – Mondiali – Mixed team Lake Placid (Usa) – ore 01.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

BOB

Sab. 08/03/25 – Mondiali – 1a e 2a manche bob a due maschile Lake Placid (Usa) – ore 15.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

Sab. 08/03/25 – Mondiali – 1a e 2a manche monobob femminile Lake Placid (Usa) – ore 20.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

Dom. 09/03/25 – Mondiali – 3a e 4a manche bob a due maschile Lake Placid (Usa) – ore 15.00, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

Dom. 09/03/25 – Mondiali – 3a e 4a manche monobob femminile Lake Placid (Usa) – ore 20.30, diretta streaming https://www.youtube.com/IBSFsliding

SCI ALPINISMO

Lun. 03/03/25 – Mondiali – Staffetta mista Morgins (Svi) – ore 12.08, diretta tv Eurosport

Mar. 04/03/25 – Mondiali – Vertical race maschile e femminile Morgins (Svi) – ore 17.40 e 18.05, diretta tv Eurosport

Gio. 06/03/25 – Mondiali – Sprint maschile e femminile Morgins (Svi) – ore 13.00, diretta tv Eurosport

Ven. 07/03/25 – Mondiali – Individuale maschile e femminile Morgins (Svi) – ore 10.30 e 12.15, diretta tv Eurosport

Sab. 08/03/25 – Mondiali – Staffetta a squadre Morgins (Svi) – ore 10.30 e 11.15, diretta tv Eurosport