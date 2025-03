LIVE Biathlon, Staffetta femminile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: l’Italia ci prova, la Francia avrà una rivale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta di Nove Mesto (CZE), importantissima per la Coppa per Nazioni femminile. Si gareggia a squadre e i punti valgono per 4, l’Italia deve battere la Svizzera e può anche inserirsi nella zona podio.

La Francia (Michelon, Jeanmonnot, Braisaz, Simon) fa un altro sport. Partiamo con questo presupposto, giustificato dalle due prove individuali andate in scena sulle nevi ceche. Le vittorie di Braisaz e Simon e i 4 piazzamenti sul podio su 6 a disposizione non possono che porre la staffetta transalpina con i favori del pronostico. Norvegia (Knotten, Tandrevold, Femsteinevik; Kirkeeide), Germania (Puff; Tennheimer; Schneider; Grotian) e Svezia (Skottheim; Magnusson; Andersson; Oeberg) sulla carta, non hanno qualità tale da avvicinare le più forti biathlete del circuito.

L’Italia può giocarsi il podio! Schieriamo il migliore quartetto possibile, magari non nell’ordine ideale con Comola; Wierer; Carrara e Auchentaller. Le azzurre sono in forma, c’è davvero la possibilità di inserirsi nelle posizioni di vertice. Importante sarà mettere gli sci davanti al traguardo alla temibile, ma non in forma, squadra elvetica composta da Baserga, Aita ed Elisa Gasparin e Baserga.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della staffetta femminile di Biathlon da Nove Mesto (CZE) che prenderà il via alle ore 16:45. Vi aspettiamo, c’è la chance di salire sul podio per la prima volta in stagione!