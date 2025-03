LIVE Biathlon, Staffetta maschile Nove Mesto 2025 in DIRETTA: l’Italia ci prova per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Nove Mesto Na Morave (CZE). Si chiude la 7^ tappa maschile di Coppa del Mondo di Biathlon 2024-2025 con la gara a squadre, poi ci si sposerà in Slovenia, a Pokljuka.

L’Italia parte con il ruolo di outsider nella prova maschile, dove sarà importante avere ottime percentuali al tiro per rimanere a ‘galla’ sull’impegnativa neve della Repubblica Ceca. Il quintetto azzurro è composto da Daniele Cappellari; Tommaso Giacomel; Patrick Braunhofer e Didier Bionaz. L’obiettivo è quindi fare il vuoto nella seconda frazione, con il trentino, uno degli atleti maschi più in forma del momento.

Le principali indiziate per la vittoria sono Francia (E. Claude; Lombardot; F. Claude; Fillon Maillet) e Norvegia (Uldal; T. Boe; Laegreid; J-T. Boe), sempre loro. Questa volta però la Germania (Zobel; Nawrath; Kuehn; Horn) e la Svezia (Brandt; Nelin, Ponsiluoma; Samuelsson) potrebbero anche provare a far saltare il banco, visto che né i transalpini né gli scandinavi schierano le rispettive formazioni tipo.

Vedremo cosa saranno in grado di ottenere gli azzurri in questa penultima gara a squadre della stagione. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della staffetta maschile da Nove Mesto Na Morave (CZE), che prenderà il via alle ore 13:50. Vi aspettiamo!