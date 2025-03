LIVE Berrettini-Tsitsipas, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: la sfida più attesa del 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian Welles tra Matteo Berrettini ed il greco Stefanos Tsitsipas. Undicesimo confronto diretto tra i due con l’azzurro capace di sconfiggere l’ellenico solo in due occasioni. Si gioca a poco più di 10 giorni dalla sfida di Dubai in cui l’ateniese si è imposto in tre parziali, con il vincente del match che troverà agli ottavi uno tra il francese Ugo Humbert ed il danese Holger Rune.

Berrettini, ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver raggiunto i quarti di finale a Dubai e Doha, lanciando segnali incoraggianti circa la propria condizione psicofisica. L’italiano, dopo aver superato agevolmente l’australiano O’Connell, sfida oggi un tennista contro il quale è nettamente sotto negli scontri diretti. Matteo dovrà come sempre far leva sulle sue armi principali, ovvero servizio e dritto, fondamentali per abbreviare gli scambi e conservare preziose energie.

Dal canto suo Tsitsipas, ventiseienne di Atene (Grecia), sembra finalmente in ripresa a margine di un lungo periodo di appannamento. Ritrovata la top ten del ranking ATP grazie al successo dell’ATP di Dubai l’ellenico ha esordito lasciando sei giochi al brasiliano Seyboth Wild e vuole continuare a tenere aperta la serie di vittorie consecutive giunta a 6.

La sfida di terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells si giocherà sicuramente su uno dei campi principali, con l’orario che verrà comunicato all’alba italiana. Vi terremo aggiornati circa l’ordine di gioco della domenica californiana.