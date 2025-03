Inghilterra-Italia, Sei Nazioni rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Torna dopo il weekend di pausa il Guinness Sei Nazioni 2025 e il prossimo fine settimana andrà in scena il quarto turno, con l’Italia di Gonzalo Quesada che sfiderà a Twickenham l’Inghilterra. Gli azzurri saranno in campo domenica 9 marzo con calcio d’inizio alle ore 16.00.

Una sfida difficile per gli azzurri, reduci dal pesante ko subito a Roma da parte della Francia. Inghilterra che, invece, non ha convinto ma si è imposta di strettissima misura in casa contro la Scozia, restando in corsa per il titolo. Gli inglesi hanno bisogno di vincere e di farlo con il bonus per non veder scappare via Irlanda o Francia, attualmente davanti a loro, ma deve cambiare sicuramente ritmo. L’Inghilterra ha sin qui vinto due partite, entrambe di un solo punto, e con gli azzurri vorrà dare una prova di forza.

Italia che, invece, è tornata a vedere alcuni spettri del passato. La vittoria, poco convincente, con il Galles non basta a dissipare i dubbi lasciati dalla deludente sconfitta con la Scozia e il netto ko contro i Bleus. È mancata totalmente la difesa contro Dupont e compagni, così come la cattiveria agonistica nei punti d’incontro e il bel gioco offensivo mostrato non basta a guardare con fiducia agli ultimi due impegni contro Inghilterra e Irlanda.

Calcio d’inizio che verrà battuto al Twickenham Stadium di Londra alle ore 16:00 di domenica 9 marzo. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi fornirà infine la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti costanti sul match dell’Italia nel Sei Nazioni.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

Domenica 9 marzo

Ore 16:00 Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201).

