LIVE Milano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia la serie dei quarti di finale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Milano e Vallefoglia, gara-1 dei quarti di finale della Serie A1 di volley femminile. Si inizia a fare sul serio con la prima serie dei play-off di questo campionato: la Numia Vero Volley Milano ospita davanti ai propri tifosi la Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

Milano ha chiuso al secondo posto la regular season grazie ad una serie di 10 vittorie su 11 incontri con la sola sconfitta arrivata per mano dell’Imoco Conegliano. La formazione di Paola Egonu, Miriam Sylla ed Alessia Orro è in un grande periodo psicofisico come dimostra la grande prestazione in Champions League: lo scorso martedì la squadra allenata da Stefano Lavarini ha dominato l’Eczacibasi di Boskovic con un netto 3-0 (25-18, 25-23, 25-14).

Vallefoglia ha chiuso al settimo la regular season con 11 vittorie e 15 sconfitte ed un totale di 38 punti. Nell’ultimo incontro ufficiale la formazione marchigiana ha sconfitto 3-1 Cuneo (23-25, 25-20, 25-11, 25-22) tornando alla vittoria dopo un mese esatto dall’ultima volta. In stagione Milano e Vallefoglia si sono incontrate due volte: le lombarde hanno vinto al tie-break l’incontro del girone d’andata ed hanno trionfato 3-0 nella sfida di poche settimane fa.

Gara-1 della serie tra Numia Vero Volley MIlano e Megabox Ond. Savio Vallefoglia inizierà alle 19.00.