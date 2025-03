LIVE Conegliano-Bergamo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: iniziano i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Bergamo, match valido per l’andata dei quarti di finale della Serie A di volley femminile 2024-2025. Anche il campionato italiano è ormai entrato nel vivo e le Pantere sono pronte ad allungare il proprio dominio.

La formazione di coach Santarelli sta vivendo una delle migliori stagione della propria storia, basti pensare che in tutte le competizioni disputate il peggior risultato è stata una vittoria al tie-break. Wolosz e compagne hanno dominato la regular season con 77 punti e 26 vittorie su 26 match disputati, con appena un punto lasciato per strada. Bergamo ha invece chiuso in ottava posizione con 36 punti, 11 vittorie e 15 sconfitte, la formazione lombarda, dopo un avvio estremamente superiore alle aspettative, ha però sofferto oltremodo nell’ultima parte di stagione, come testimoniano le 8 sconfitte consecutive.

Conegliano partirà ovviamente con tutti i favori del pronostico, gli scontri diretti parlano chiaro in tal senso, le Pantere non hanno mai perso nei 15 match disputati contro le lombarde. La formula per i quarti di finale prevede una sfida al meglio delle tre partite, la prima formazione che riuscirà a vincere due match avanzerà alle semifinali. La vincente di questo duello affronterà nel prossimo turno una tra Novara e Chieri.

Santarelli schiererà con ogni probabilità il sestetto titolare, composto da Wolosz al palleggio, Haak come opposto, Ting e Gabi in banda, Chirichella e Fahr al centro e De Gennaro libero. Bergamo dovrebbe risponderà con la diagonale Evans-Piani, le schiacciatrici saranno Mlejnkova e Cese Montalvo, al centro spazio a Manfredini e Strubbe e Armini libero.

il match prenderà il via alle ore 16:00!