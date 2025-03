LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Paris può regalare una sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Kvitfjell (Norvegia), evento della Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. Dopo le discese libere degli ultimi due giorni termina il lungo fine settimana norvegese con un altra prova veloce: sull’Olympiabakken è il giorno del SuperG.

La Svizzera prova a ripetersi dopo la fantastica tripletta di ieri, quando ha vinto Franjo Von Allmen davanti a Marco Odermatt e Stefan Rogentin. La corazzata elvetica ha tutte le carte in regola per ripetersi nella gara odierna e potrà contare anche su altre carte da podio come Alexis Monney, Loic Meillard e Justine Murisier.

L’Italia si affida principalmente a Dominik Paris. Due giorni fa l’azzurro è tornato alla vittoria dimostrando una grande condizione fisica ed il già noto feeling con questa pista. La spedizione italiana può aggrapparsi anche a Giovanni Franzoni. Quest’ultimo può sorprendere in SuperG dopo le due buone discese degli scorsi giorni. Al via anche Christof Innerhofer, Marco Abbruzzese, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Florian Schieder, Matteo Franzoso e Max Perathoner.

La gara inizierà alle 10.30 con la partenza di Ryan Cochran-Siegle. Il primo italiano sarà Paris con il 10, a seguire ci sarà Franzoni con il 20. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Kvitfjell con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!