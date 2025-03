LIVE Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: esordio durissimo per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bolelli/Vavassori–Ebden/Peers, match valevole per il primo turno del torneo di doppio dell’edizione 2025 del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Inizia il cammino dell’assodata coppia italiana, alla caccia del primo titolo in questa categoria, con un incontro tutt’altro che comodo.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno dimostrato in questo primo scorcio stagionale di essere uno dei binomi più competitivi nel circuito. In poco più di due mesi, i due azzurri si sono accaparrati due titoli (Adelaide e Rotterdam), e sfiorato per il secondo anno consecutivo l’impresa all’Australian Open, perdendo in finale dal duo Heliovaara/Patten. La fiducia c’è, la forma anche: la coppia italiana vorrà regalarsi una bella settimana in quel di Indian Wells, cercando di raggiungere quantomeno la prima finale in un Masters 1000.

Non sarà però un esordio agevole quello a cui sono attesi gli azzurri. Matthew Ebden e John Peers infatti costituiscono una coppia ben assortita e capace di conquistare la medaglia d’oro nell’ultima edizione olimpica. I due non formano un duo fisso come nel caso degli italiani, ma nelle poche occasioni in cui si sono resi protagonisti hanno dimostrato di potersi esprimere ad alti livelli. Servirà la miglior versione del binomio tricolore per superare l’ostacolo australiano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, match valevole per il primo turno del torneo di doppio dell’edizione 2025 del Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). L’incontro andrà in scena a partire dalle ore 19.00. Non perdetevi neanche un punto con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!