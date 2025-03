LIVE Sci alpino, Slalom Are 2025 in DIRETTA: Shiffrin favorita, Rossetti per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom in programma a Are (Svezia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile. Il terz’ultimo weekend di gara della stagione sta per volgere al termine: la prova tra i rapid gates chiuderà la due giorni scandinava, avviatasi ieri con la straordinaria vittoria di Federica Brignone in gigante. In assenza dell’azzurra e di Lara Gut-Behrami, i fari saranno puntati su Mikaela Shiffrin e sulla battaglia per la coppa di specialità.

Mikaela Shiffrin è tornata al successo nell’ultimo slalom disputato in quel di Sestriere. Una vittoria assolutamente sentita per due motivi principali: il primo riguarda il periodo vissuto dalla statunitense a seguito dell’infortunio patito a Killington, ma l’affermazione in Piemonte verrà ricordata per il raggiungimento delle cento vittorie in carriera in Coppa del Mondo, traguardo irreale a cui nessuno era giunto nello sci alpino. L’americana cercherà di riconfermarsi per incamerare ulteriori sensazioni positive in vista del prossimo anno.

Rispetto all’appuntamento di Sestriere, la situazione è cambiata radicalmente nella classifica di specialità. Infatti Zrinka Ljutic comanda la graduatoria a quota 489 punti, con Camille Rast che insegue a 39 lunghezze di distacco. L’elvetica deve riscattarsi dopo il pesantissimo zero rimediato due settimane fa, mentre la croata vorrà guadagnare qualche punticino in più per avvicinarsi alla conquista della coppa. Proveranno ad approfittare della situazione l’americana Paula Moltzan, l’austriaca Katharina Liensberger, la tedesca Lena Duerr e la svizzera Wendy Holdener.

Sei le azzurre iscritte alla competizione. Le chance più importanti sono riposte in Marta Rossetti: la 25enne lombarda parte senza pressioni e, dopo aver conseguito i primi punti stagionali in Piemonte, potrà sganciare tutti i suoi cavalli per tentare alla caccia di un risultato pesante. Martina Peterlini e Lara Della Mea cercheranno di garantirsi un piazzamento onorevole per dar continuità alla striscia di risultati da loro avviata. Al via anche Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

La prima manche avrà inizio alle 09.30, la seconda invece scatterà alle 12.30.