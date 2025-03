LIVE Snowboardcross, Gudauri 2025 in DIRETTA: nuova occasione per Michela Moioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all’ultima giornata di gare di snowboardcross a Gudauri, in Georgia, valevoli per la Coppa del Mondo di snowboardcross 2024-2025. Questa mattina scenderanno in pista anche diversi azzurri nella gara di snowboardcross maschile e nella gara di snowboardcross femminile.

Dopo la vittoria di ieri, l’austriaco Jacob Dusek vorrà riconfermarsi per accorciare in classifica generale sul canadese Eliot Grondin. Tuttavia, vari atleti sono in lizza per la vittoria, tra cui il francese Loan Bozzolo e il giovane tedesco Leon Ulbricht. Ai cancelletti di partenza sono previsti anche 4 italiani: Omar Visintin, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Niccolò Colturi. Nonostante il buon numero, la possibilità di trovare gli azzurri nei primi posti della classifica è molto bassa.

Discorso totalmente diverso in campo femminile, dove l’Italia schiera solamente una atleta, ovvero Michela Moioli. La campionessa olimpica 2018 dovrà ripetere l’ottimo terzo posto della giornata di ieri, al fine di recuperare punti in classifica generale, dove occupa la quarta posizione ( 303 punti). Le principali candidate alla vittoria della gara femminile sono l’inglese Charlotte Bankes, la francese Lea Casta e l’australiana Josie Baff.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale delle gare di snowboardcross dell’ultima giornata dell’appuntamento di Gudauri, valevoli per la Coppa del Mondo 2024-2025. L’appuntamento è per le ore 11.30 con l’inizio delle batterie. Buon divertimento!